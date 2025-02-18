川馬揮刀大裁員、華盛頓特區爆逃離潮 ! 賣房增至1.5萬套

美國網友稱，目前有數千人賣房子想離開華盛頓特區，引發市場對該區域房地產市場崩盤的擔憂。（擷取自X平台Joseph用戶）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著川普和馬斯克「聯邦政府瘦身」計劃進一步展開，首都華盛頓特區（Washington D.C.）已有近4000人申請了失業救濟金。英媒報導，馬斯克領導的政府效率部（DOGE）揮刀大裁員，導致了華盛頓特區房地產市場出現暴跌。

根據《Kobeissi Letter》報導，華盛頓特區週邊約有1萬5000 套房屋待售。數據顯示，上個月華盛頓特區及週邊北維吉尼亞州和馬里蘭州各縣住宅市場活躍房源數量大幅增加，平均成長率達22.8%。

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在維吉尼亞州福爾斯徹奇市、活躍房源數量飆升78.6%。在費爾法克斯市，活躍房源數量增加了68.8%；在亞歷山大市、活躍房源數量增加了 50.5%。馬里蘭州蒙哥馬利縣的活躍房源數量也大幅增加了33.5%。

在X平台上也有多篇貼文指出，華盛頓特區房地產市場出現變化，逃離浪潮正在湧現， 光是最近的售賣房屋的掛牌數瘋狂激增，已超過1萬4825套委託件，房產價格從57.9萬美元（約新台幣1897.5萬元）到350萬美元（約新台幣1.14億元）以上不等，包括許多高價值住宅。

X用戶@amuse表示，這不像是市場轉變，更像是大規模撤離，就像老鼠逃離一艘沉船一樣。另一名用戶@Joseph表示，光是過去14天，華盛頓特區就有4271棟房屋掛牌出售。

美媒《NBC》指出，2025年開始後的6週內，華盛頓共有近7000人申請了失業救濟，比此前6週增加了約55%，其中約4000人是在1月20日川普就職後申請的。

2月8日當週，失業情況愈演愈烈，失業金申請數量增至1780人，較此前一週增加36%，更是2024年同期的4倍多。

目前，已有7.5萬名聯邦政府員工接受了川普政府的「買斷」計劃，導致華盛頓的失業率激增。與此同時，白宮也下令解僱試用員工、以及其他類別員工數千人，尋求大規模削減聯邦勞動力。

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