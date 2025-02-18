晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

歐盟官員：川普貿易政策不確定性 正在打擊歐盟經濟

2025/02/18 11:24

歐盟經濟專員杜姆布羅夫斯基（Valdis Dombrovskis）。（彭博）歐盟經濟專員杜姆布羅夫斯基（Valdis Dombrovskis）。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐盟經濟專員杜姆布羅夫斯基（Valdis Dombrovskis）表示，美國總統川普（Donald Trump）計劃對歐盟徵收關稅，連帶的貿易不確定性已經對歐盟產生影響，限制了投資。

《彭博》報導，杜姆布羅夫斯基表示，歐盟對於最近宣佈的關稅感到遺憾，並準備以堅定且相對應的方式做出回應。杜姆布羅夫斯基指出，與貿易政策有關的不確定性已大大增加，並且已經對包括美國在內的全球經濟產生負面影響，歐盟同樣受到影響。

杜姆布羅夫斯基週一（17日）在布魯塞爾舉行的歐元區財長會議後的記者會上提到，近幾個月來，能源價格再次上漲也拖累了生產。不過，有彈性的勞動市場和「仍在軌道上」的通貨緊縮，應有助於推動經濟成長動能逐步回升，儘管回升幅度低於先前預期。

杜姆布羅夫斯基預估，與秋季時的預測相比，歐盟經濟成長速度將稍微放緩。歐盟執委會在11月中旬預測，歐盟今年經濟成長將加速至1.5％，歐元區則為1.3％。

川普上週下令政府考慮對眾多貿易夥伴徵收對等關稅，並提出針對汽車產業的關稅，此舉對於德國汽車製造商來說是一個特別的打擊。

歐盟去年最後1季實現了0.1％的成長，儘管如此，前4大經濟體的表現參差不齊，西班牙成長了0.8％、義大利停滯不前、德國和法國則出現萎縮。歐洲央行（ECB）則正在放鬆貨幣政策，該行表示，今年將遇到逆風，但可以看到恢復的條件，預計2025年經濟成長將加速至1.1％。

川普認為對歐盟實施的壁壘，是美國作為不公平貿易規則的回應。歐盟仍在等待川普提案的細節，目前最後期限訂於4月1日。杜姆布羅夫斯基表示，美國新政府的聲明表明，其對跨大西洋夥伴關係的承諾「不容忽視」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財