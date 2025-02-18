歐盟官員：川普貿易政策不確定性 正在打擊歐盟經濟

歐盟經濟專員杜姆布羅夫斯基（Valdis Dombrovskis）。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐盟經濟專員杜姆布羅夫斯基（Valdis Dombrovskis）表示，美國總統川普（Donald Trump）計劃對歐盟徵收關稅，連帶的貿易不確定性已經對歐盟產生影響，限制了投資。

《彭博》報導，杜姆布羅夫斯基表示，歐盟對於最近宣佈的關稅感到遺憾，並準備以堅定且相對應的方式做出回應。杜姆布羅夫斯基指出，與貿易政策有關的不確定性已大大增加，並且已經對包括美國在內的全球經濟產生負面影響，歐盟同樣受到影響。

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杜姆布羅夫斯基週一（17日）在布魯塞爾舉行的歐元區財長會議後的記者會上提到，近幾個月來，能源價格再次上漲也拖累了生產。不過，有彈性的勞動市場和「仍在軌道上」的通貨緊縮，應有助於推動經濟成長動能逐步回升，儘管回升幅度低於先前預期。

杜姆布羅夫斯基預估，與秋季時的預測相比，歐盟經濟成長速度將稍微放緩。歐盟執委會在11月中旬預測，歐盟今年經濟成長將加速至1.5％，歐元區則為1.3％。

川普上週下令政府考慮對眾多貿易夥伴徵收對等關稅，並提出針對汽車產業的關稅，此舉對於德國汽車製造商來說是一個特別的打擊。

歐盟去年最後1季實現了0.1％的成長，儘管如此，前4大經濟體的表現參差不齊，西班牙成長了0.8％、義大利停滯不前、德國和法國則出現萎縮。歐洲央行（ECB）則正在放鬆貨幣政策，該行表示，今年將遇到逆風，但可以看到恢復的條件，預計2025年經濟成長將加速至1.1％。

川普認為對歐盟實施的壁壘，是美國作為不公平貿易規則的回應。歐盟仍在等待川普提案的細節，目前最後期限訂於4月1日。杜姆布羅夫斯基表示，美國新政府的聲明表明，其對跨大西洋夥伴關係的承諾「不容忽視」。

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