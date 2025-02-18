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每週工作4天不是夢！只要這麼使用AI就能實現

2025/02/18 11:51

每週工作4天不是夢！專家表示，只要你每天使用AI工具，絕對可實現（資料照）每週工作4天不是夢！專家表示，只要你每天使用AI工具，絕對可實現（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕每週工作4天越來越近了，專家表示，只要你每天使用人工智慧（AI）工具，有高達近9成的員工生產效率會提高，絕對可以實現4天工作制，不過，專家亦指出，除非個人和團隊廣泛採用AI，否則靈活的工作方式可能不會發生任何改變。

CNBC報導，隨著世界各地的公司紛紛試行4天工作制，員工也持續表達對此理念的興趣。根據CNBC和Generation Lab於2024年對1033名年齡在18-34歲之間的美國人進行的民意調查，81%的年輕人支持每週工作4天。

而Microsoft Copilot等人工智慧工具的出現，可以幫助工人提高工作效率。

Asana工作創新實驗室負責人海因茲（Rebecca Hinds）表示，知識工作者大約53%的時間都花在了繁忙的工作上。那就是「安排會議、參加會議、協調工作」。而人工智慧具有巨大的潛力，可以使這些繁忙的工作實現自動化。

人工智慧可望減少員工的工作量，那麼未來該技術是否有可能實現每週4天工作制？

人工智慧創造公司Lazarus AI首席總監丹尼爾（Kelly Daniel）說，「我絕對這麼認為」。她補充說，人工智慧模型變得越來越智慧，他們的能力正在不斷增強，為他們提供獨特體驗的客製化能力正變得越來越快、越來越容易、越來越便宜。

其他專家也表示同意，不過，這在很大程度上取決於全公司的決策，至於人工智慧如何融入4天工作制。

首先，雖然人們已經開始看到使用某些人工智慧工具的好處，但這些工具的成功並不均勻。

Hinds表示，如果你每天都使用人工智慧，89%的員工都會報告生產效率提高，但她補充道，如果你每個月或每週才使用人工智慧，那麼你報告生產力提高的可能性就會小得多。

這使得組織很難評估這項技術的實際有效性，並據此為其員工做出決策。海因茲表示，為了使不同類型的工作安排真正發揮作用，每個人都需要從技術中獲益，並能夠有效地使用技術。

除非個人和團隊廣泛採用，否則靈活的工作方式可能不會發生任何改變。

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