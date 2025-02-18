「2大原因」推升黃金！專家曝目標價直喊：還有上漲空間

黃金價格週一（17日）上漲。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受美元走軟和美國總統川普威脅徵收對等關稅，恐引發貿易戰擔憂的支撐，黃金價格週一（17日）上漲，回升至每盎司2900美元以上。專家認為黃金還有上漲空間，預計將升至3000美元。

現貨黃金上漲0.5%，至2897.49美元，盤中高點至2906.38美元，上週觸及2942.70美元的歷史新高。美國黃金期貨上漲0.3%，至2910.30美元。

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美元徘徊在2個月低點附近，使得持有其他貨幣買家購買黃金的成本降低。

瑞銀（UBS）大宗商品分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）表示，在關稅和貿易戰擔憂的背景下，投資者尋求避險資產，黃金仍然受益，我們繼續看到黃金的上漲空間，預計黃金價格將升至3000美元，這也受益於央行的持續需求。

川普上週五（14日）繼續發出關稅威脅，最快會在4月2日對汽車徵收關稅。另一方面，俄烏和談成為市場焦點，美國國務卿盧比歐週日（16日）稱，歐洲和烏克蘭都將參與任何與俄羅斯的「真正的談判」。

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