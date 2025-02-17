先砍後摸頭！習會企業家示意需民企促成長、抗美科技戰

一個巨大螢幕顯示，中國國家主席習近平17日在民營企業座談會上與阿里巴巴創辦人馬雲會面。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國國家主席習近平17日出席民營企業座談會，曾遭中國當局嚴厲打壓的阿里巴巴集團創辦人馬雲與其他知名企業家與會，顯示在經濟低迷與美中競爭加劇之際，中國需要長期遭邊緣化的民營企業來推動經濟成長與實現科技自主。

從晶片製造、電動車到人工智慧（AI）領域的中國重量級企業領袖，包括美團創辦人王興、小米集團董事長雷軍、騰訊創辦人馬化騰、比亞迪董事長王傳福、華為科技創辦人任正非、寧德時代董事長曾毓群與深度求索 （DeepSeek）創辦人梁文鋒出席該會議。

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中國官媒新華社報導，中國國家主席習近平在聽取企業負責人發言後，發表演說指出，「黨和國家對民營經濟發展的基本方針政策，已經納入中國特色社會主意制度體系，將一以貫之落實」。他承認當前民營經濟面臨困難與挑戰，但這些都是能克服的而不是無解的。他強調「廣大民營企業和企業家要滿懷創業和報國激情，厚植家國情懷，堅定做中國特色社會主義的建設者」。

龍洲經訊中國研究副總監貝多爾（Christopher Beddor）說，該會議默認了在與美國科技競爭時，中國政府需要民營企業，因為「顛覆性創新來自民營企業，政府別無選擇只能支持；馬雲的出席象徵了中國政府對科技產業的立場已轉變，如果有人與監管打壓關聯起來，那就是馬雲」。根據新華社報導，馬雲並未在會議中發言。

政策研究諮詢公司緯策中國副總監南利斯特（Tom Nunlist）說，中國政府一直努力增加民營企業，尤其是科技業的信心，但疑慮持續，「因為歸根究底，最重要的是習近平的觀點，沒有比習近平親自點頭批准更好。我認為花這麼久時間才有這場會議，是因為習正在改變立場」。

法國外貿銀行高級經濟學家吳卓殷（Gary Ng）警告，深度求索雖帶來機遇，但涉及將民營部門朝政府主導的方向發展，「市場將馬雲出席會議等視為正面訊號，並希望中國的科技打壓結束。然而中國的監管環境是個黑盒子；由於多數的AI發展發生在民營部門，我們無法完全排除出現一個比目前市場預期更加嚴格的監管環境」。

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