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Whoscall 2024詐騙報告 詐團最新手法一次看

2025/02/17 20:29

Whocall觀察，電話詐騙當中，由於政府大力查緝「+886」變造號碼，目前異常短碼已成為詐騙主流。（走著瞧提供）Whocall觀察，電話詐騙當中，由於政府大力查緝「+886」變造號碼，目前異常短碼已成為詐騙主流。（走著瞧提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕走著瞧（6902）旗下防詐事業Whoscall今日公布年度詐騙分析報告，在全球詐騙產業鏈與生成式AI的催化之下，2024年詐騙攻擊再度劇增，台灣的電話號碼外洩率高達62.4%，常見的簡訊詐騙類型當中，貸款詐騙佔比高達8成，詐騙電話則以異常短碼比重最高、將近6成。

走著瞧表示，球詐騙情勢在2021年疫情期間達到歷史高峰，但隨著各國政府加強打擊、業者合作防詐，以及民眾防詐意識提升，國際詐騙總量已連續2年下降。然而，2024年詐騙攻擊在全球詐騙產業鏈與生成式AI的催化下再度劇增，凸顯詐騙集團手法不斷翻新，仍須持續強化防詐對策。

根據Whoscall的最新數據，2024年Whoscall為全球用戶辨識56億次陌生來電與簡訊，其中詐騙辨識量高達5.4億，包含8725萬通疑似詐騙電話，以及4.5億封疑似詐騙簡訊。詐騙數量的回升顯詐騙產業持續變化，並且更仰賴數位技術進行大規模詐騙。

釣魚詐騙仍然猖獗，以投資類型的詐騙內容上鉤率高。（走著瞧提供）釣魚詐騙仍然猖獗，以投資類型的詐騙內容上鉤率高。（走著瞧提供）

走著瞧觀察，從亞洲各地的詐騙趨勢來看，韓國的詐騙數量相較去年下降，台灣、日本與馬來西亞與去年比較略增，未有大幅攀升。然而，泰國、香港與菲律賓的詐騙活動仍呈現高速成長跡象，特別是詐騙集團逐漸轉向線上操作、成本低但利潤更高的網路詐騙，使得詐騙活動更為猖獗。

台灣簡訊詐騙 貸款類最多

Whoscall觀察，2024年的台灣詐騙查詢辨識量來到4000萬次，其中有9成都是簡訊詐騙，顯示詐騙集團仍仰賴簡訊作為主要詐騙管道。進一步分析常見的簡訊詐騙類型，貸款詐騙占比高達8成，詐騙集團經常利用「免審核」、「免照會」等話術，鎖定急需資金的民眾，誘導其點擊短網址或加入LINE好友，聲稱提供「限時貸款優惠」，進而要求受害者提供財力證明、金融卡、存摺印鑑等資料，進行詐騙或吸納人頭帳戶。 

交友詐騙則為第2大類型，詐騙手法多透過虛假戀愛關係騙取財物，或在交友網站、App 以假交友方式稱有投資獲利的好機會，藉以外約見面或線上報牌服務等來吸引被害人。此外，冒名政府機關或企業的繳費詐騙與包裹詐騙亦名列前茅，顯示詐騙集團正滲透不同生活場景，企圖誘騙民眾上當。

台灣電話號碼外洩率 亞洲第二

走著瞧提到，Whoscall去年推出「個資外洩檢查」新功能，提供用戶透過「電話號碼」以及「電子郵件地址（Email）」查詢個人個資外洩的歷史紀錄。根據台灣用戶的使用暨查詢結果，反映出個資外洩的問題，其中回顧 2024 的重大個資外洩事件，與訂房平台相關的資料外洩尤為嚴重。

從數據來看，影響範圍涵蓋用戶姓名、電話號碼、電子郵件地址，以及入住日期、房型、付款細節等敏感資訊。根據 Whoscall 調查，台灣的電話號碼外洩率高達 62.4%，在亞洲僅次於馬來西亞（72.5%），根據我國戶政司統計，20歲至65歲人口約1600萬人為基礎推估，恐怕有近千萬台灣民眾曾遭遇個資外洩，成為詐騙集團鎖定的潛在目標。

Whoscall統計，詐騙簡訊當中高達8成與貸款相關。（走著瞧提供）Whoscall統計，詐騙簡訊當中高達8成與貸款相關。（走著瞧提供）

釣魚仍猖獗 投資詐騙上鉤率高

Whoscall 觀察，多數數位詐騙手法都透過「連結」引導受害者進入假通訊帳號或一頁式詐騙網站。分析整體詐騙連結的類型，投資詐騙比重高達10%，詐騙集團主要利用社群平台廣告，假借股市名人、財經專家之名投放假投資廣告，標榜「穩賺不賠、高額回報」，並透過投資群組的形式誘導受害者進一步投入資金。

不過，從去年下半開始，隨著政府加強網路平台審核機制，以及數產署推動「網路詐騙通報查詢網」與下架機制，已產生實質防範效益。不過，常見的網路釣魚攻擊當中，詐騙集團會偽裝成企業、政府機構，製作逼真的網站，要求用戶輸入個資、銀行帳號或會員登入資訊，甚至誘導下載惡意應用程式，讓受害者的行動裝置遭受病毒感染，進而竊取敏感資料。

此外，購物詐騙亦不容忽視。像是近期中華隊於棒球 12 強賽奪冠後，詐騙集團利用相關新聞圖片搭建一頁式假購物網站，販售假冒周邊商品，讓球迷誤信而下單，最後收到品質低劣的仿冒品。面對詐騙模式的快速變化，Whoscall 強調，政府、企業與消費者需持續提升防詐警覺，共同打擊數位詐騙犯罪，並透過跨界合作、技術創新與數據資料庫整合，強化詐騙識別能力以及防詐工具應用普及化。

Whoscall統計，超過6成台灣民眾的電話號碼曾遭外洩。（走著瞧提供）Whoscall統計，超過6成台灣民眾的電話號碼曾遭外洩。（走著瞧提供）

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