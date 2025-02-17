去年實質總薪資年增2.16％ 6年最大增幅

主計總處公布去年實質經常性薪資年增0.58%、實質總薪資年增2.16%。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布2024年全體受僱員工經常性薪資平均4萬6450元、年增2.77%，創25年最大增幅；總薪資平均6萬984元、年增4.39%，創14年最大增幅。剔除物價因素後，實質經常性薪資年增0.58%、為4年最大增幅，實質總薪資年增2.16%、為6年最大增幅。另，2024年經常性薪資中位數3萬7274 元、年增3.29%。

根據主計總處調查，12月全體受僱員工（含本國籍、外國籍的全時員工及部分工時員工）經常性薪資（含本薪及固定津貼）平均4萬6948元，月增0.53%、增3%；加計非經常性薪資（含獎金及加班費等）1萬4033元，總薪資平均6萬981元，月增9.87%、年增6.29%。

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2024年全體受僱員工經常性薪資平均4萬6450元、年增2.77%，總薪資平均6萬984元、年增4.39%；剔除物價因素後，實質經常性薪資4萬3085元、年增0.58%，實質總薪資5萬6566元、年增2.16%。另，2024年經常性薪資中位數3萬7274 元、年增3.29%，實質經常性薪資中位數3萬4574元、年增1.09%。

各行業中，去年金融及保險業經常性薪資年增5.44%最多，主因營運狀況較佳，按月獎金發放增加；運輸及倉儲業、批發及零售業也分別年增3.56%、3.44%。總薪資部分，同樣是金融及保險業年增9.27%最多，因績效獎金及員工酬勞（紅利）發放較多，運輸及倉儲業、批發及零售業分別年增5.4%、5.16%；製造業也增4.93%，其中電子零組件製造業增加7.88%。

主計總處表示，觀察近5年全體受僱員工經常性薪資中位數對平均數比值，由 2020、2021年的0.802，緩降至2022年的0.795，2023年、2024年則分別微升至0.798及0.802。

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