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歷經3次流標 台灣金聯北港工業用地以32億售出

2025/02/17 15:20

台灣金聯北港工業用地，以32億元售出。（台灣金聯提供）台灣金聯北港工業用地，以32億元售出。（台灣金聯提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕去年11月台灣金聯董事長人事風波讓北港工業區土地備受矚目，台灣金聯今表示，位於北港15公頃工業用地（原為萬有紙廠）近2年歷經3次公開標售流標（公告底價32.3億元），於今年1月15日最後一次流標後，經多方洽訪尋找買主，終於在春節後有買方提出要約金以32 億元申購，台灣金聯於上週完成內部審議程序，同意以該價格出售，預定未來1個月內完成簽約。

台灣金聯指出，本案買方具深厚的工業區開發專業及經驗，所屬團隊在工業用廠房的開發及交易實績不少。買方並稱，待順利完成產權過戶登記後將儘速開發，租售作為中小型企業或廠商使用，以創造大北港地區就業機會及繁榮地方為開發目標。

據了解，買方為中南部建築開發廠商，這次出價以32億元買下北港工業用地，雖然低於底價3000萬元，但付款期限由原本15個月縮短為7個月。

台灣金聯表示，經由這塊大面積工業用土地於流標後即有買方洽購開發，除了顯示該開發商精準的選擇及睿智的眼光外，買方並看準台商因應「川普2.0」回台設廠的需要、政府前瞻產業政策、台灣產業及經濟將持續進化與發展，充滿信心，顯見廠商對工業用土地之需求仍然殷切。

台灣金聯指出，由本出售案過程顯示，金聯公司對於土地資產之處分，一直兼顧產業發展、市場需求、合理市價、政策落實及股東權益，並秉持公開透明的態度處理。相信本案大面積土地，必然能讓萬有紙廠停工20多年後，改善北港地區的就業環境，建廠可衍生之龐大商機及增進地方政府稅收，一併帶動當地產業升級、降低設廠土地成本、增進民眾工作機會等多贏局面。

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