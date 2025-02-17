台馬第二海纜芯線異常 中華電信估最快3月底完成修復

台馬海纜現況。（數發部提供）

〔記者林志怡／台北報導〕台馬間離島海纜日前多次發生芯線異常，造成海纜通訊中斷，近期更僅有台馬第二海纜可部分運作。然而，中華電信今日再發出公告指出，台馬第二海纜16日中午疑似發生部分芯線故障，導致通訊異常，訊務轉至微波電路，海象條件允許下，最快3月底可完成修復。

近期離島海纜多次出現芯線障礙，日前台馬第三海纜、台馬第二海纜一度完全中斷，中華電信啟用微波電路同時，也緊急修復台馬第二海纜部分芯線，並將台馬第三海纜的訊號疏轉至台馬第二海纜。

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日前中華電信預估，因台馬第三海纜僅有一處斷點，海象配合良好的情況下，預計2月底可完成維修，台馬第二海纜則有兩處斷點，且其中一處位於台灣近海，預計在今年上半年完成修復並正常運作，台馬第四海纜預計在明年6月啟用。

然而，中華電信今日指出，台馬第二海纜於114年2月16日中午12時49分，因芯線發生異常故障，當下台馬通訊自動切換至微波傳輸，對馬祖用戶之語音電路、網際網路及各項通信服務均不受影響。

中華電信表示，經中華電信依標準程序動員同仁量測，於16日通報海巡單位調查是否有可疑船隻於障礙點從事作業；中華電信已積極協調國際海纜維修船來台進行台馬第二、三海纜檢修，在海象條件允許下，台馬第三號海纜仍預計最快於2月底完成修復，台馬第二號海纜則最快在3月底可完成修復。

此外，中華電信表示，對台馬通訊除提供雙海纜通信外，台馬間之微波頻寬已擴充至可全面滿足台馬間之所有通訊頻寬需求（目前微波可提供12.6Gbps，高於馬祖流量高峰約9.5Gbps），另已積極建設台馬第四海纜，預計明年中完工，更能增加台馬離島之網路韌性與服務品質。

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