名師解盤》黃文清：川普關稅不確定性 震盪盤整

台新投顧副總經理黃文清。（業者提供）

台新投顧副總經理黃文清

今天台股大幅的反彈，最高點大致上已經回補農曆年前的跳空缺口，整體而言，在這一波類股輪動過程當中，雖然仍舊面臨到川普關稅政策的不確定因素，但是市場的解讀是未來仍舊是有協商的空間。以台灣政府這邊態度來說，傾向於能夠運用的預算支付，包括國防支出這邊一個增加，來適度解決貿易逆差的問題。那未來，是不是最後關鍵能夠有所決定跟協商之後的一個定論，這個其實需要密切去觀察。

不過，從盤勢的角度來看的話，看起來整個市場是往比較正面的方向去做解讀，但後面還是要觀察川普政策不確定的因素。

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那至於在類股表現方面，反而是以非電子這邊的表現，在這一波是特別的強勢，尤其原物料的族群，那在非電子的部分是有一個帶頭的作用，包括像是鋼鐵、水泥、塑化，乃至於一些金融類股這邊的一個輪動。

所以，整體而言，這有助於整個行情持續震盪盤堅，但是因為不確定因素仍就在前面的一個情況下，後續還是以震盪盤堅的可能性是比較高的。

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