中國科技管制針對這競爭對手國 台廠也遭波及

北京正加強對中國尖端技術、工程師和稀有關鍵礦產的管制，旨在將關鍵技術保留在境內。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國金融時報報導，隨著中國與美國和歐洲的貿易緊張局勢不斷升級，北京正加強對中國尖端技術、工程師和稀有關鍵礦產的管制，旨在將關鍵技術保留在境內。

在美國總統川普增加關稅，以及與歐洲發生汽車貿易爭端的背景下，中國採取對領先技術的保護措施。根據多位業者和部會通知顯示，中國政府近幾個月來加大部分工程師和設備出境的難度，提出實施新的出口管制措施，以保留關鍵電池技術，並採取措施限制關鍵礦產的加工技術。

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知情人士稱，中國官員設置障礙，甚至阻止鴻海集團富士康向印度派遣機械設備和中國技術管理人員，因為蘋果正加強在印度建立供應鏈。

另一家台灣電子公司的經理表示，他們在將一些設備從中國運送到印度工廠時也遇到挑戰，但他指出，運往東南亞的貨物仍保持正常。

一名印度官員指控中國利用海關延誤來阻止零件和設備輸入。該官員表示：電子行業供應企業已被告知不要在印度建立製造和組裝業務。

分析家表示，北京採取的策略與西方技術轉移限制類似。這些非正式的控制似乎主要針對地緣政治對手印度。一些中國團體表示，東南亞和中東的計畫並未受到影響，北京也越來越多對全球適用的關鍵技術實施正式的出口限制。

一家面臨將部分技術工程師轉移到海外問題的公司的投資者表示：強大的供應鏈和熟練的勞動力是中國目前仍擁有的少數優勢之一。中國政府不想把這些技術輸向其他國家。

中國商務部上個月提議對鋰提取和先進電池材料製造相關技術的出口進行限制，而中國在這兩個領域都處於領先地位。

墨卡託中國研究中心高級分析師安東尼婭·赫邁迪 （Antonia Hmaidi） 表示：中國在增強出口管制實力，並且在選擇管制對象時非常謹慎。從根本上來說，這是為了保持中國在全球供應鏈中的中心地位。

顧問公司Trivium China的康寶斯（Cory Combs） 表示，北京對電池供應鏈採取的干預措施，代表「一種新的出口管制」。

在戰略物資和礦產方面，北京方面逐漸擴大限制範圍，不僅包括控制稀土、鎢、碲等關鍵元素的出口，還包括限制用於開採、精煉或加工的技術。2023年12月，中國進一步擴大管制範圍，涵蓋將精煉稀土轉化為電動車、風力渦輪機和電子產品所使用的金屬和永久磁鐵的技術。

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