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股匯雙漲！新台幣升破32.8元信心關卡 暫收32.709元

2025/02/17 12:46

股匯雙漲！新台幣升破32.8元信心關卡，暫收32.709元（記者陳梅英攝）股匯雙漲！新台幣升破32.8元信心關卡，暫收32.709元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管美國總統川普施壓台積電救英特爾，不過台積電利空在消化一天後隨即反彈，今日更帶動台股大漲逾300點，新台幣兌美元匯率更在美元出現「川普疲勞」下，與亞幣連袂走揚，不旦一舉升破32.8元信心關卡，最高見到32.675元，呈現股匯雙漲熱絡局面。

中午暫時收在32.709元，升值6.1分，台北外匯經紀公司成交量6.14億美元。

川普上週點名台積電搶走美國晶片生意，一度造成台積電ADR重挫並拖累台股大跌逾200點，市場傳言也滿天飛，外界都在關切台積電該如何接招，惟台積電ADR在上週五即出現止跌回升走勢，今日並成為大盤上攻主要推手。

新台幣匯價則是受到俄烏戰有望停火以及川普「對等關稅」政策遞延美元回落激勵，早盤以32.72元、升值5分開出，最高升抵32.675元，隨後在32.7元附近徘徊。

主要亞幣在美元走跌下，延續上週升勢，日圓兌美元匯率再度回到151價位、人民幣兌美元匯率亦衝破7.25，創逾1個月新高。

分析師指出，美元指數跌至9周新低，除反映市場對俄烏暫停火的樂觀預期外，川普關稅政策不是臨時大轉彎就是高舉輕放，美元指數疑似出現「川普疲勞」現象，加上美國上周零售數據不佳，市場重新評估聯準會今年可能降息次數與幅度，使美元大幅下滑。

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