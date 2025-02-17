晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普政府大砍支出 美科學家警告恐危及關鍵研究

2025/02/17 10:30

美國科學促進會執行長帕瑞克（Sudip Parikh）。（法新社資料照）美國科學促進會執行長帕瑞克（Sudip Parikh）。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普政府上任後，出現大量政策轉變，並削減預算支出，美國科學領袖警告，這些行動恐破壞關鍵的醫療和科學研究。

《金融時報》報導，全球最大非營利科學組織美國科學促進會（American Association for the Advancement of Science，AAAS）執行長帕瑞克（Sudip Parikh）表示，隨著國會努力在3月14日之前，完成下1個會計年度的支出法案，接下來這個月可能成為美國科學史上最重要的1個月。

美國總統川普（Donald Trump）和顧問馬斯克（Elon Musk）正在試圖大砍上兆美元的聯邦預算，包括裁減政府職位。與此同時，川普政府已削減數十億美元的研究資金，以及國家衛生院（NIH）、食品藥物管理署（FDA）和國家海洋暨大氣總署（NOAA），引起美國科學促進會的關注。

自華府退出世界衛生組織（WHO）、巴黎氣候協定，國際間的聯繫將受到損害，AAAS認為，川普的行動將破壞從公共衛生到太空探索等領域的全球合作，同時也阻止了其他國家科學家在美國的研究和工作。

曾擔任NIH董事的貝塔諾利（Monica Bertagnolli）表示，美國缺乏科學領袖，決策陷入癱瘓，關鍵工作無法進展。貝塔諾利補充，已經資助且計劃好的幾項NIH主要活動已被叫停。

AAAS主席、馬里蘭州摩根州立大學（Morgan State University）研究主管梅伊（Willie May）直言，科學和科技研究可能因此失去其他領域的人才。混亂的現況已經造成龐大的損失，許多剛進入職場的科學家現在正在質疑，他們是否應該繼續從事科學業。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財