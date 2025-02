川普政府大砍支出 美科學家警告恐危及關鍵研究

美國科學促進會執行長帕瑞克(Sudip Parikh)。(法新社資料照)

〔財經頻道/綜合報導〕美國川普政府上任後,出現大量政策轉變,並削減預算支出,美國科學領袖警告,這些行動恐破壞關鍵的醫療和科學研究。

《金融時報》報導,全球最大非營利科學組織美國科學促進會(American Association for the Advancement of Science,AAAS)執行長帕瑞克(Sudip Parikh)表示,隨著國會努力在3月14日之前,完成下1個會計年度的支出法案,接下來這個月可能成為美國科學史上最重要的1個月。

美國總統川普(Donald Trump)和顧問馬斯克(Elon Musk)正在試圖大砍上兆美元的聯邦預算,包括裁減政府職位。與此同時,川普政府已削減數十億美元的研究資金,以及國家衛生院(NIH)、食品藥物管理署(FDA)和國家海洋暨大氣總署(NOAA),引起美國科學促進會的關注。

自華府退出世界衛生組織(WHO)、巴黎氣候協定,國際間的聯繫將受到損害,AAAS認為,川普的行動將破壞從公共衛生到太空探索等領域的全球合作,同時也阻止了其他國家科學家在美國的研究和工作。

曾擔任NIH董事的貝塔諾利(Monica Bertagnolli)表示,美國缺乏科學領袖,決策陷入癱瘓,關鍵工作無法進展。貝塔諾利補充,已經資助且計劃好的幾項NIH主要活動已被叫停。

AAAS主席、馬里蘭州摩根州立大學(Morgan State University)研究主管梅伊(Willie May)直言,科學和科技研究可能因此失去其他領域的人才。混亂的現況已經造成龐大的損失,許多剛進入職場的科學家現在正在質疑,他們是否應該繼續從事科學業。

