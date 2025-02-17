川普政府大砍支出 美科學家警告恐危及關鍵研究

美國科學促進會執行長帕瑞克（Sudip Parikh）。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普政府上任後，出現大量政策轉變，並削減預算支出，美國科學領袖警告，這些行動恐破壞關鍵的醫療和科學研究。

《金融時報》報導，全球最大非營利科學組織美國科學促進會（American Association for the Advancement of Science，AAAS）執行長帕瑞克（Sudip Parikh）表示，隨著國會努力在3月14日之前，完成下1個會計年度的支出法案，接下來這個月可能成為美國科學史上最重要的1個月。

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美國總統川普（Donald Trump）和顧問馬斯克（Elon Musk）正在試圖大砍上兆美元的聯邦預算，包括裁減政府職位。與此同時，川普政府已削減數十億美元的研究資金，以及國家衛生院（NIH）、食品藥物管理署（FDA）和國家海洋暨大氣總署（NOAA），引起美國科學促進會的關注。

自華府退出世界衛生組織（WHO）、巴黎氣候協定，國際間的聯繫將受到損害，AAAS認為，川普的行動將破壞從公共衛生到太空探索等領域的全球合作，同時也阻止了其他國家科學家在美國的研究和工作。

曾擔任NIH董事的貝塔諾利（Monica Bertagnolli）表示，美國缺乏科學領袖，決策陷入癱瘓，關鍵工作無法進展。貝塔諾利補充，已經資助且計劃好的幾項NIH主要活動已被叫停。

AAAS主席、馬里蘭州摩根州立大學（Morgan State University）研究主管梅伊（Willie May）直言，科學和科技研究可能因此失去其他領域的人才。混亂的現況已經造成龐大的損失，許多剛進入職場的科學家現在正在質疑，他們是否應該繼續從事科學業。

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