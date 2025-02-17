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仿效川普？歐盟計劃提高食品進口限制

2025/02/17 09:13

歐盟計劃實施新的限制，禁止進口使用特定農藥的食品。（路透資料照）歐盟計劃實施新的限制，禁止進口使用特定農藥的食品。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士表示，歐盟計劃實施新的限制，禁止進口使用特定農藥的食品，以解決在競爭激烈的全球市場中，農民面臨不同標準的問題，保護長期受更嚴格標準限制的歐洲農民。

綜合外媒報導，根據草案，歐盟執委會預計將建立1項原則，以健康、環境因素，在歐洲禁止那些最具危害的農藥，不允許使用這些農藥的進口產品進入歐盟，相關文件預計將週三（19日）發佈。

3名官員表示，歐盟執委會同意尋求擴大進口限制，此舉可能加劇與貿易夥伴的緊張關係。據報導，首批目標可能包括大豆等美國作物，這些農產品在種植過程中使用了歐洲農民不被允許使用的農藥。

歐盟官員指出，執委會希望避免全面禁令，在有害農藥使用的議題上，考慮到市場現實和原產地逐案進行評估。對此，今年將啟動1項影響評估，以考慮任何潛在決定對歐盟競爭地位和國際的影響，同時也將遵循世界貿易組織（WTO）的規範。

歐盟官方禁止多種農藥，稱他們對植物或動物有害，儘管衛生機構認定，攝取少量這類物質是安全的。1名官員提到，歐盟只是在討論「最危險的農藥」，將進行影響評估，以保護競爭力。

歐盟執委會衛生專員瓦爾赫里（Olivér Várhelyi）上（1）月受訪時表明，議會、成員國和農民傳達出非常明確的訊號，歐盟禁止的一切，就應該在歐盟維持禁止，即使是進口商品也是如此。

瓦爾赫里指出，使用含有致癌物、可能導致有機體突變的物質或內分泌干擾物質農藥的食品，不應該被允許進口到歐盟。如果科學說這不安全，那麼歐盟就不應該這麼做。其中1個案例為「巴拉刈（Paraquat）」，這是1種高效但有劇毒的除草劑，在歐盟被禁用，但在美國被用於大豆等農作物。

過去1年，當地農民都在對抗歐盟氣候、環境規範給他們不斷增加的負擔，由於南方共同市場（Mercosur）的阿根廷、巴西、烏拉圭和巴拉圭這些國家的要求較低，農民一直在反對1項貿易協議。

歐盟最新的計劃也可能引發美國總統川普（Donald Trump）的反擊，川普一再指控歐盟不平等的對待美國。川普政府日前呼籲對美國貿易夥伴的徵收對等關稅時，明確表示，計劃考慮非關稅貿易壁壘，其中可能就包括了歐盟的規範。

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