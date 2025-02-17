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馬斯克又出大招！xAI計劃籌集約3280億資金

2025/02/17 08:51

馬斯克又出大招！xAI計劃籌集約3280億資金（示意圖，法新社）馬斯克又出大招！xAI計劃籌集約3280億資金（示意圖，法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕馬斯克又曝出大動作，據最新消息，旗下人工智慧（AI）公司xAI正在接洽潛在投資者，計劃籌集約100億美元（約新台幣3280億元）資金，此輪增資可能使xAI公司市值達到約750億美元（新台幣2.46兆元）。

據彭博社報導，知情人士透露，包括紅杉資本、Andreessen Horowitz和Valor Equity Partners等現有投資者正在商討參與此次增資。由於這輪增資的交易條款尚未最終確定，具體細節仍可能有所變動。

值得注意的是，當前正值xAI公司的關鍵時刻，馬斯克稍早在社交平台X發文，宣布Grok 3將於太平洋時間週一（17日）晚上8點發佈現場演示，並宣稱Grok 3將是「地球上最聰明的工智慧」。

另外，馬斯克旗下的社交媒體平台X也傳來一則大消息。據美媒援引消息人士報道，以摩根士丹利為首的銀行，包括美銀、巴克萊、三菱日聯、法國巴黎銀行、法興業和瑞穗等銀行，進一步大舉拋售了所持有的X公司的債務，目前帳面上僅剩下13億美元（約新台幣426.4億元）的債務。

有分析稱，華爾街銀行能大舉拋售X債務的主要原因是，隨著川普重返白宮，馬斯克在新一屆政府中擔任重要角色，市場預期X公司的營收有望改善。另一吸引投資者的因素是，他們將通過交易獲得對馬斯克人工智慧初創公司xAI的股份。

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