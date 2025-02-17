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靠中國得不償失 宏都拉斯白蝦出口價量俱崩

2025/02/17 08:17

宏都拉斯去年整體白蝦養殖業出口量大幅下降，同時我國購買宏都拉斯白蝦每公斤單價從2023年的7.42美元，降至去年的5.6美元。（法新社）宏都拉斯去年整體白蝦養殖業出口量大幅下降，同時我國購買宏都拉斯白蝦每公斤單價從2023年的7.42美元，降至去年的5.6美元。（法新社）

〔記者廖家寧／台北報導〕宏都拉斯與我國終止自由貿易協定後，從我國進口白蝦第1大來源國，如今已掉到第6名。宏都拉斯去年整體白蝦養殖業出口量大幅下降，宏媒報導點名主因是對台灣市場的出口量下降，與此同時，我國購買宏都拉斯白蝦每公斤單價從2023年的7.42美元，降至去年的5.6美元。

經濟部貿易署統計，2023年我國自宏都拉斯進口白蝦金額是9530萬美元，占我國自全球進口白蝦金額比重26.3%，該年進口量為1萬2838公噸，當時宏都拉斯是我國第1大白蝦進口來源。

貿易署表示，但因我國與宏國間自2023年12月6日起終止台薩宏自由貿易協定（FTA），自該日起我國自宏國進口白蝦即恢復課徵20%關稅，2024年自宏國進口白蝦金額降為2236萬美元，進口量3996公噸。

貿易署指出，觀察2024年我國自全球進口白蝦前5大來源及占比，依序為厄瓜多19.2%、巴拿馬18.3%、泰國13.1%、越南12.8%、馬來西亞8.64%；原為進口第1大來源國的宏都拉斯則占比降至6.49%，降至第6名。

另一方面，觀察我國購買宏國白蝦單價，2023年自宏國進口白蝦金額每公斤平均單價較前一年略降至7.42美元，去年自宏國進口白蝦金額平均單價再跌至5.6美元。

談及宏都拉斯和中國的自由貿易協定談判「舉步維艱」，經貿官員坦言，宏都拉斯境內盛產多種原料，然而此「優勢」似乎對宏中自由貿易協定談判「作用不大」，因宏國的鄰近國家也或多或少都有相當數量的原料，而那些國家多已和中國簽署了自由貿易協定。

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