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馬斯克DOGE再下一城！聯邦法院准查三大機構數據

2025/02/16 17:50

2月11日，美國總統川普在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室發表談話，馬斯克在一旁聆聽。（路透）2月11日，美國總統川普在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室發表談話，馬斯克在一旁聆聽。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國華盛頓特區聯邦法官14日裁定，允許馬斯克（Elon Musk）的「政府效率部」（ DOGE）查閱至少三個聯邦機構的敏感數據，駁回了工會和非營利組織的臨時禁制令請求。

據福斯新聞（Fox News）報導，聯邦地區法官貝茨（John Bates）在判決意見中指出，政府將DOGE歸類為政府機構可能正確，因此允許其調派人員至其他政府部門。這項裁決對於正在積極削減政府浪費支出的DOGE來說，是一大勝利。

然而，貝茨法官也表示，這是一個「有待商榷的問題」，因為政府在處理另一項聯邦法律時，不希望將DOGE視為政府機構，否則該部門將受到公開記錄請求的約束。貝茨法官由前總統小布希任命，他形容DOGE是一個「剛剛好」的實體：「當有負擔時，它就不是一個機構；當方便時，它就是一個機構。」

DOGE是川普總統競選連任時的一項重要承諾，透過行政命令成立，是白宮內的一個臨時組織，將花費18個月執行任務。原告並未證明DOGE並非政府部門，因此DOGE可以依據《經濟法》（Economy Act）規定，調派其雇員至其他機構。

美國司法部辯稱，DOGE相關人員是「被調派」的美國政府雇員，根據《經濟法》的規定，有權取得相關資訊。馬斯克也在社群平台X上轉發了這則新聞，並以「LFG」（「Let’s f---ing go」的縮寫）表示慶祝。

工會代表律師山柏格（Mark Samburg）主張，若法院不介入，DOGE將可取得受保護的機構資訊，包括數百萬美國民眾的財務和醫療記錄，以及員工安全和職場投訴等，可能產生「寒蟬效應」。

此外，勞工部系統中包含對馬斯克旗下公司特斯拉（Tesla）和SpaceX的調查資訊，以及競爭對手的商業機密，引發外界擔憂馬斯克可能取得這些資訊。

另一方面，另一位聯邦法官在14日延長了一項臨時命令，阻止DOGE進入財政部的支付系統。這是因為有19位州檢察長提起訴訟，聲稱DOGE在川普政府的要求下，非法進入財政部的中央支付系統。

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