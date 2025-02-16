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中國不婚盛行 山東企業：9月底前仍單身就開除

2025/02/16 16:38

去年中國結婚率創新低。（路透）去年中國結婚率創新低。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國低生育率與高齡化趨勢衝擊經濟前景，去年中國結婚與生育率創新低，一家山東企業近期以「響應國家號召」為由，要求28歲至58歲單身員工「限期」於今年9月30日前結婚，否則將被開除。消息傳出，引發譁然。

山東省臨沂市「舜天化工集團」向員工發出的通知指出，該公司將推行「勤勞善德、忠孝仁義」的精神文化。而「成家立業、讓家人放心，是為孝」，因此要求單身員工「限期內成家、組建家庭、為家庭生貴子、為國家育棟梁、為社會做貢獻」。

該通知為不忠、不孝、不仁、不義定義的內含為：「不響應國家號召，不娶妻生子，是為不忠」、「不聽從父母之話，讓老人牽掛，是為不孝」、「自己談幾次不成，處不成對象，是為不仁」、「同志們勸說不聽，讓工友擔心，是為不義」。

該通知要求單身員工在今年9月30日前，處理好婚姻問題，第一季無法完成，個人須寫檢討報告；第二季無法完成，公司將進行考核；第三季仍無法成家，個人要離職，公司將解除勞動契約。

自由亞洲電台報導，該集團員工證實確有此事，但該通知在引發譁然後已應當局要求撤銷，該員工說，「這個通知我們這邊的人社局整改指令，通知已經廢止了，通知內的要求我們已經叫停了」。

報導指出，該公司負責人告訴在地媒體《海報新聞》說，發布該通知是為了幫助和督促大齡未婚員工為自己人生大事努力，希望採取硬性規定的方法，能激勵員工儘快成家立業。

時事評論員方原表示，表面上看該事件是一家企業的內部要求，但宏觀看，這段時間不同地方都有用不同的方法催婚催生，以解決結婚和生育率下降的問題。不排除這次是官方不方便公開做，由企業帶頭去做的號召。

他說，「中國國家治理的一個大特色，對上邊的喜好進行各種的察言觀色，發現上面有這種喜好，有不方便明說出來的施政衝動，大家就會主動和加倍落實。企業介入私生活就是符合了上邊要求全社會結婚生子等等的現象，他們主動的發力落實的一些政策，就是這種上有所好下必甚焉的一種體現」。

山東一家公司要求單身員工不結婚就離職的通知，引發議論。（取自網路）山東一家公司要求單身員工不結婚就離職的通知，引發議論。（取自網路）

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