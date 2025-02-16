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貿易關稅戰起、國際油價回跌 法人看短線震盪

2025/02/16 12:03

貿易關稅戰起、國際油價回跌，法人看短線震盪。（擷取自經濟部能源署）貿易關稅戰起、國際油價回跌，法人看短線震盪。（擷取自經濟部能源署）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到關稅貿易戰起，市場擔憂原油需求恐削弱，國際油價近期回跌，杜拜與布蘭特原油回到每桶約75美元附近震盪，法人認為，短線變數多，油價持續震盪整理。

根據美國能源資訊署（EIA）公布上週美國原油庫存，截至2025年2月7日止，較前週增加407萬桶，呈現連續3週上升，美國石油協會（API）公布美國原油庫存增加904萬桶，分析師預期供應量增加450萬桶。

法人分析，不僅拜登政府在卸任之際對俄羅斯能源產業實施更嚴厲的制裁，川普上任後更進一步威脅，導致俄羅斯1月原油產量低於OPEC+配額，而原先達成停火協議的以色列與哈瑪斯，卻因互相指責違反停火協議而使中東緊張局勢再起，導致原油價格走升。

此外，川普一方面持續呼籲美國提高原油產量，另一方面對各國開啟貿易關稅戰，導致市場擔憂原油需求恐將削弱；不過，OPEC月報表示將維持全球原油需求成長的樂觀看法，預估今年原油需求量日增145萬桶，明年日增量達143萬桶，兩項需求成長預測將與上月保持一致。

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