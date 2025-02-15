不是愚人節！外媒爆川普「這時」又要出手對汽車徵收關稅

美國總統川普（Donald Trump）稱，最快會在4月2日針對汽車徵收關稅。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）又發出關稅威脅，稱最快會在4月2日針對汽車徵收關稅，他的內閣成員也將在4月1日之前提交報告，概述一系列進口關稅選項，以重塑全球貿易。

綜合媒體報導，川普在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時，被問到汽車關稅可能會在何時實施，川普回答可能會在4月2日前後，本來要在4月1日，但他有點迷信（4月1日為愚人節）。

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川普自今年1月20日就職總統以來，已公布一連串貿易行動，針對進口汽車徵收關稅是最新一起。

川普就職後，除了現有關稅外，已針對中國所有進口商品額外加徵10%關稅，並宣布針對墨西哥商品和加拿大非能源進口商品徵收25%關稅，不過隨後又宣布延後1個月實施。

他也計劃自3月12日起對所有進口鋼鋁徵收25%關稅，並於13日簽署了1份備忘錄，宣布「對等關稅」（reciprocal tariffs）計畫，最快4月上路。

川普長期以來對歐盟的高額汽車關稅頗感不滿，稱歐洲對美國汽車的關稅（10%）遠高於美國對歐盟進口車的稅率（2.5%），但美國對皮卡車的關稅則高達25%，為底特律幾大汽車製造商保證了可觀利潤。

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