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廣達擴大AR眼鏡佈局 轉投資美企Vuzix劍指AI系統

2025/02/14 22:03

廣達近年持續壯大旗下元宇宙事業能量，透過轉投資美國AR眼鏡供應商Vuzix深化佈局。（記者方韋傑攝）廣達近年持續壯大旗下元宇宙事業能量，透過轉投資美國AR眼鏡供應商Vuzix深化佈局。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）分3階段投資那斯達克上市企業、美國AR（擴增實境）眼鏡與技術供應商Vuzix，壯大旗下元宇宙事業能量，Vuzix現已攜手人機介面系統商Mentra打造智慧眼鏡通用作業系統，導入先進AI（人工智慧）功能與開發平台，加速邊緣AI切入手機裝置以外的應用場域。

回顧廣達與Vuzix的合作歷程，雙方於2023年11月簽署輕量級智慧眼鏡的量產協議，廣達為進一步抓準元宇宙佈局機會，2024年9月宣布3階段入股Vuzix，首階段在不超過2000萬美元的交易金額之下，取得Vuzix的769.2萬股普通股，持股比例19.2%，計劃於今年第3季結束之前完成第2、第3階段投資，總金額不超過1000萬美元。

此次Vuzix與Mentra推出的智慧眼鏡通用作業系統AugmentOS，透過「超級應用程式（Super App）」，以AI驅動的智慧技術增強人類能力，其所內建的多項功能包括即時字幕、即時翻譯、主動式AI助手、智慧通知、AI儀表板與語言學習工具，與後續的智慧眼鏡產品無縫整合，開創全新AI應用生態。

除了內建多項AI工具之外，根據合作細節內容顯示，該作業系統的執行功能範圍還包括應用程式開發平台，有助於程式設計人員簡化流程，讓新的應用程式能同步在多款智慧眼鏡上運行，根據真實世界的情境，主動為使用者提供協助，進而助力Vuzix在AI結合穿戴裝置的變革中，也在軟體能力上站穩市場地位。

廣達董事長林百里曾經提到，元宇宙生態系下打造出的應用層面，大致上可分為硬體導向、軟體導向與使用者導向，皆需仰仗軟硬體整合，有賴於產業鏈中的各個供應商共同建構。廣達現階段的定位傾向硬體供應商，但旗下醫療照護平台「QOCA」也將切入元宇宙領域，加以完善遠距醫療功能。

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