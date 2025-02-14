光林智能永續基建淨零藍圖 結合AI加速能源管理

光林智能認為，智慧永續基礎建設是邁向淨零的關鍵。圖為美國緬因州巴斯市採用光林智能燈具解決方案。（光林智能提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠光寶科（2301）透過智慧基礎建設與增加能源使用效率，促進全球實現淨零排放願景，旗下光林智能（LEOTEK）現已加入台灣永續能源研究基金會（TAISE），並於台灣企業永續研訓中心第39屆理事會上發表「智慧永續基礎建設（ISI）淨零藍圖」。

光林智能觀察，國際能源署（IEA）已經指出，能源效率的提升將貢獻全球減排40%。對此，光林智能總經理金海濤認為，智慧永續基礎建設是邁向淨零的關鍵，「我們透過AI技術加速交通運營與能源管理，推動城市更高效、更永續的發展，實現減碳與提升生活品質的雙贏。」

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光林智能此次推出的「智慧永續基礎建設ISI淨零藍圖」，是以科學基礎減量目標（SBTi）為基礎，結合「智能轉型」、「低碳永續」與「環境共融」三大核心策略，推動台灣與全球城市基礎建設的升級。

目前，光林智能「Interlux AI號誌系統」已導入人工智慧技術，幫助即時感知交通流量，動態調整信號，有助於緩解交通壅塞，並進一步降低城市碳排20%，提升通勤效率與道路安全。同時，其「ARMS道路智能管理平台」則結合AI、物聯網（IoT）與大數據分析技術，提供從道路照明管理到精準故障派工的全方位解決方案，降低市政維運成本，助力實現能源使用效率最大化。

此外，光林智能也鎖定其他減碳目標，規劃2025年達成碳中和查證，平均年減碳排放7%，遠超SBTi國際標準的4.2%。2030年累積減碳量可望超過50%，並於2050年實現90%以上的減碳量。後續將攜手產官學民共同推動「光曜台灣：友善光環境計畫」，深耕全台12條保育軸帶，致力改善光污染與維護生物多樣性。

從產品面來看，光林智能同步將循環經濟理念融入全產品生命週期設計，透過創新物流模式「通箱共用」，大幅提升紙箱使用率至400%，並成功將「綠色生產」模式推廣至海外供應商，構建國際化綠色供應鏈。

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