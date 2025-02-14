台達電強化泰國製造 泰達電斥資33.3億元新建3廠

電源供應器大廠台達電持續深化泰國業務佈局。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）持續深化泰國業務佈局，旗下泰國電子股王泰達電宣布興建3座新廠，暫估工程總價款約泰銖34.24億元（約新台幣33.31億元，此外，泰達電也將斥資1313.2萬美元（約新台幣4.29億元）向母公司台達電購買用於生產的機器設備。

泰達電此次因應未來業務發展所需，投入泰銖9.45億元（約新台幣9.19億元）自地委建D16廠、D17廠，並同步斥資泰銖9.42億元（約新台幣9.16億元）自地委建泰國D18廠。據了解，泰達電近年持續強化電源供應、被動元件、散熱風扇等3個業務領域，此次新增產能將進一步壯大其與資料中心相關的基礎設施在泰國的市場主導地位。

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此外，台達電旗下斯洛伐克子公司也因應全球區域製造佈局版圖擴張策略，受母集團增資1200萬歐元（約新台幣4.11億元），繼續深化歐洲電源供應器市場，該廠於當地提供多樣花的電源產品，包括整流器、交換器、控制器等，應用範圍涵蓋通訊、資訊科技、工業自動化及醫療產品。

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