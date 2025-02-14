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川普關稅衝擊 電電公會李詩欽：往前走不怕技術外流

2025/02/14 19:57

電電工會理事長李詩欽表示，技術往前走就不怕外流。（記者廖家寧攝）電電工會理事長李詩欽表示，技術往前走就不怕外流。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國總統川普祭出關稅重拳，強調要將半導體等科技與製造產業搬回美國。對此，電機電子工業同業公會（電電公會）理事長李詩欽表示，台灣企業不能只關注最低成本，「貢獻度」更重要，技術往前走的話，就不怕技術外流，而是技術分享，可以帶來最大的共同利益。

談及川普關稅政策，李詩欽今出席8大工商團體新春團拜，會後受訪表示，很多事情還未拍板，但就對我國電子資通訊產業產業鏈而言，希望能擴大對北美市場的投資，投資佈局需要比較長的時間，電電公會會員企業都有相關規劃。

被問及川普誓言要將晶片產業搬回美國，是否衝擊台灣？李詩欽表示，正如總統賴清德所言，台灣是全球供應鏈的一環，也持續貢獻所長，全球都予以肯定，「我們在這樣的過程中應該是要穩住腳步，持續提升、加強我們的貢獻」。

李詩欽也表示，擔心是一定要擔心的，這不僅是涉及單個國家，而是全球整體供應鏈各個環節的問題，過去一年有極端氣候挑戰、國際地緣政治變動，都會影響產業運作，希望能看見更和平、更佳、更適合投資的環境，台廠也能強化自身功能，提高貢獻程度。

至於赴美投資成本壓力相對高一事，李詩欽說明，台灣企業考慮的面向不僅是成本，還有對市場的貢獻度，藉由貢獻市場提高台商的競爭優勢，成本雖是一環，台商在全球供應鏈扮演的角色上「不能只有關注最低成本」，希望台灣能在有獲利的基礎上貢獻己力，提供更好的工作環境，不只是回饋員工，也是回饋社會，這也是企業的共識，「成本當然是很重要，不過貢獻度更重要」。

至於台商外移對我國技術外流的疑慮，李詩欽表示，技術是要往前走，更好的技術要迅速掌握並推進，「往前走的話，我們就不怕所謂的技術外流」，而是技術分享，帶來最大共同利益。

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