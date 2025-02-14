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川普宣布對等關稅 KPMG：台廠應保持供應鏈彈性及韌性

2025/02/14 19:50

川普宣布對等關稅，KPMG安侯建業表示，台灣應提前部署策略，保持供應鏈彈性及韌性。（路透資料照）川普宣布對等關稅，KPMG安侯建業表示，台灣應提前部署策略，保持供應鏈彈性及韌性。（路透資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕美國總統川普上任後以美國優先貿易政策，頻頻對外發表新的關稅政策，掀起全球貿易風暴，對多國實施新一輪的關稅政策，2月10日宣布將對所有進口鋼鋁徵收25%關稅，14日更是宣布對等關稅計畫（Reciprocal Trade and Tariffs）。KPMG安侯建業稅務投資部營運長陳彩凰表示，川普此一系列措施旨在保護美國本土產業，希望促使外國廠商赴美國設廠製造生產，台灣做為美國的重要貿易夥伴，應提前部署策略，保持供應鏈的彈性和韌性，以應對不確定性。

KPMG安侯建業稅務投資部執行副總經理廖月波指出，川普政府的關稅政策不僅限於鋼鐵和鋁製品。根據最新的行政命令，川普計劃對所有進口商品徵收普遍關稅，這些關稅將根據各國對美國商品徵收的稅率進行對等調整；這一對等關稅計畫，旨在確保美國在國際貿易中獲得公平待遇，減少貿易逆差，並提高美國產品的競爭力。

川普的對等關稅計畫將在未來幾個月內逐步實施，相關部門將對所有美國貿易夥伴的非互惠貿易安排進行調查，並提出補救措施；預計在180天內提交財務影響評估報告，並在4月1日前完成各國適當稅率的研究。

面對川普政府新一輪關稅政策，不論實施期限是3月或是4月，視各國回應及與美國調查結果，預期近期內可能會有不同版本關稅稅率公布。陳彩凰建議，川普的貿易政策是高度保護主義，影響全球貿易和供應鏈，企業應檢視供應鏈，並避開高關稅，考慮進行供應鏈重組，進行多元布局。長期而言，台商赴美製造生產，不只是考慮關稅、可能的企業所得稅降低，也須考量外派台籍員工，除稅務外，如何適應當地的文化及勞工都是關鍵，須進行整體考量，儘管政策尚未確定，台灣企業應保持策略彈性，密切觀察政策走向。

此外，川普提出的關稅政策看法，也連動影響各國國際租稅的整體性立法方向，例如BEPS 2.0 趨勢下，各國這幾年陸續施行全球最低稅負調整稅率至15%，而川普激進的關稅政策以及公開表示OECD推出的全球最低稅率在美國無效，應會加速各國的立法氛圍以保護自身的課稅權，值得觀察。不過，在各種不利變數中仍有正向消息，其中以台美類租稅協定仍持續協商最期待能取得突破，對於關稅變數或許也能提供緩解。

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