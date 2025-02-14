賴總統盼總預算有好結果 商總籲朝野「家和萬事興」

2025工商團體春節聯誼今登場，總統賴清德（左5）、總統府秘書長潘孟安（左4）、全國商業總會理事長許舒博（右5）等人均出席。（記者陳逸寬攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕針對中央政府總預算僵局，總統賴清德表示，行政院與立法院已達成共識，願意在總預算送出立院前再次朝野協商；商總理事長許舒博期盼朝野關係能以「家和萬事興」為最高原則，讓經貿政策穩定。

2025工商團體春節聯誼今登場，由商業總會（商總）、工業總會（中總）、工商協進會、中小企業總會、工業協進會、電機電子工業同業公會、工業區廠商聯合總會、對外貿易發展協會等八大工商團體共同舉辦。

請繼續往下閱讀...

總統賴清德出席新春團拜時表示，為促進朝野和諧，依據中華民國憲法第44條條文，召集五院會商國政，大家知無不言、言無不談，闡述各院所面臨的困難。

對於中央總預算問題，賴清德表示，「國家是大家的，總預算是全民的」，行政院長卓榮泰和立法院長韓國瑜已達成共識、擬定策略，願意在總預算送出立院前再次朝野協商，針對窒礙難行之處如何解決，期待會有好結果。

談及國內朝野關係緊張，許舒博強調，「家和萬事興」，國內政局穩定，才是企業願意放大投資台灣的根本因素，攸關國家總體發展的大事，必須朝野協力理性合作才能進行。台灣民主日益深化，期盼朝野能傾聽各方意見，化解歧見。

許舒博相信賴總統有智慧、氣度、格局，一定能用更柔軟身段化解國內一切阻礙，即使初始之際會有挫折，只要真心誠意、以民為本，全國人民皆能感受到總統的苦心，創造一個穩定的經濟環境、安定的民心，幸福、安康的台灣。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法