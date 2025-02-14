情人節截止 5風場都繳聘金 海廣風場簽約4家已補件

能源署表示，區塊開發第2期1家風場已完成簽約、4家依限補件。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕離岸風電區塊開發第2期共5家獲配業者，去年11月11日已全數向經濟部申請簽約，補件至今（14）日截止；經濟部能源署晚間表示，5家業者中，海廣風場已完成簽約，其餘4風場均於規定補正期限全數補件，經濟部後續將儘速依相關規定審視業者補件情形，預計約需一到兩週審查，辦理相關行政作業。

能源署表示，區塊開發第2期完工併網年度分別為 2028與2029年，屆時將可增加2.7GW裝置量，每年提供超過100億度綠色電力；海鼎一、德帥風場併網年度為2028年、渢妙二、海廣、又德併網年度為2029年。

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據了解，海廣與沃旭能源大彰化東北風場高度重疊，而海廣動作迅速，已於今年1月正式簽屬行政契約；能源署官員表示，剩下4家業者資料也備妥，預計一到兩週內可審查完畢。

有趣的是，區塊開發第2期獲配是在去年光棍節全數提出申請簽約，表達有意結婚，而今天是西洋情人節，是業者補件最後期限，也是履約保證金最後繳交日，下聘的聘金最晚要在今天送達。

能源署強調，業者展現了看好台灣市場，共同合作攜手投入我國風場開發的決心，感謝業者積極投入離岸風電開發，期盼各界繼續支持離岸風場開發建設，經濟部將攜手業者努力推動台灣能源轉型及綠電供應，強化台灣產業競爭力，同時為全球淨零碳排做出貢獻。

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