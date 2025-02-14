晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

情人節截止 5風場都繳聘金 海廣風場簽約4家已補件

2025/02/14 18:35

能源署表示，區塊開發第2期1家風場已完成簽約、4家依限補件。（記者林菁樺攝）能源署表示，區塊開發第2期1家風場已完成簽約、4家依限補件。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕離岸風電區塊開發第2期共5家獲配業者，去年11月11日已全數向經濟部申請簽約，補件至今（14）日截止；經濟部能源署晚間表示，5家業者中，海廣風場已完成簽約，其餘4風場均於規定補正期限全數補件，經濟部後續將儘速依相關規定審視業者補件情形，預計約需一到兩週審查，辦理相關行政作業。

能源署表示，區塊開發第2期完工併網年度分別為 2028與2029年，屆時將可增加2.7GW裝置量，每年提供超過100億度綠色電力；海鼎一、德帥風場併網年度為2028年、渢妙二、海廣、又德併網年度為2029年。

據了解，海廣與沃旭能源大彰化東北風場高度重疊，而海廣動作迅速，已於今年1月正式簽屬行政契約；能源署官員表示，剩下4家業者資料也備妥，預計一到兩週內可審查完畢。

有趣的是，區塊開發第2期獲配是在去年光棍節全數提出申請簽約，表達有意結婚，而今天是西洋情人節，是業者補件最後期限，也是履約保證金最後繳交日，下聘的聘金最晚要在今天送達。

能源署強調，業者展現了看好台灣市場，共同合作攜手投入我國風場開發的決心，感謝業者積極投入離岸風電開發，期盼各界繼續支持離岸風場開發建設，經濟部將攜手業者努力推動台灣能源轉型及綠電供應，強化台灣產業競爭力，同時為全球淨零碳排做出貢獻。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財