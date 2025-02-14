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在野黨喊普發現金1萬 賴總統：稅收用於長照3.0、癌症新藥、學費補助

2025/02/14 18:24

總統賴清德強調，稅收用於社會投資，包括長照3.0、0-6歲國家養、癌症新藥基金等。（記者廖家寧攝）總統賴清德強調，稅收用於社會投資，包括長照3.0、0-6歲國家養、癌症新藥基金等。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕去年全國稅收超出預算數5283億元，創歷史新高，國民黨立法院黨團喊話普發現金1萬元。總統賴清德今（14日）表示，我國2024年經濟亮眼，稅收也創紀錄，相關稅收將用於社會投資，包括「0到6歲國家一起養」、高中職免學費及補助私立大學學費、長照3.0、健康台灣癌症新藥基金等。

賴清德今出席8大工商團體新春團拜時表示，2024年台灣相對其他國家表現更出色，GDP成長率達到4.3%，優於亞洲四小龍、優於美國及歐洲，甚至全球GDP平均值，這都是大家共同努力的結果，台股維持2萬多點。

賴清德指出，台灣經濟有進步，政府因此徵得更多的稅收可運用在社會投資，包括「0到6歲國家一起養」，家長自己帶小孩的話，首胎由政府給予每月5000元、次胎給予每月6000元、第三胎每月7000元。

賴清德說，0-2歲小朋友送至公立托育中心，政府則給予首胎每月5500元、次胎6500元、第三胎7500元；送至參與政府準公共化政策的保母帶的話，政府給予首胎每月1.3萬元、次胎1.4萬元、第三胎1.5萬元，

2至6歲方面，賴清德指出，小朋友去念公立幼兒園，家長每月僅要負擔1000元即可，送至財團法人幼兒園，家長每月負擔則只要2000元，送至參與政府準公共化政策的私立幼兒園，家長每月只需負擔3000元，「其他都政府來負擔」。

高中職免學費及私立大學學費補助方面，賴清德表示，過去政府僅補助公立大學，公立大學相較下資源較多、學費也比較便宜，私立學校因為政府挹注較少，學費較高，現在政府補助學生學費一學期3.5萬元，一年就是7萬元。針對低收入戶的學子，政府額外再給每年2萬元，中低收入戶的孩子則是每年給予1.5萬元，擴大社會投資。

長照3.0方面，賴清德表示，台灣邁入超高齡社會，希望家庭、社區、機構、醫療、社福系統能整合，盼望長者能獲得更好的照護。

賴清德續說，自己身為醫生更著重在「健康台灣」政策，讓國人健康、國力強盛，而癌症從1985年以來至今是台灣十大死因之首，籌組的「健康台灣委員會」的一大重點就是要對抗癌症，其中100億元癌症新藥基金，要扶持經濟弱勢民眾可優先使用健保未給付的癌症新藥。

賴清德強調，因為大家的努力，政府有稅收，讓我們對社會進行更大的投資，其他對經濟的發展也非常重要，大家的努力，政府應該要做大家的後盾，讓經濟可以持續發展。

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