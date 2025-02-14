美對等關稅延後 亞幣連袂反彈 新台幣震盪收紅

新台幣匯率震盪收紅。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕川普對等關稅延後，加上俄烏停火有望，美元大舉回落下，主要亞幣連袂反攻，新台幣兌美元匯率早盤一度勁揚逾1角，惟川普劍指台積電，衝擊台股走勢，台幣匯價於午後翻黑，尾盤在出口商進場拋匯與央行進場調節穩住軍心下，最後收在32.77元、升值3.2分，成交量放大至15.95億美元。

美國總統川普13日簽署對等關稅備忘錄，但措施不會立即生效，川普關稅政策被外界認為高舉、輕放，美股應聲大漲，四大指數全數收紅。然而，川普重提要對晶片課關稅，並點名台灣搶走美國的晶片生意。台積電ADR大跌逾2%，並連動台股今日開低走低。

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台股今日大跌246.80點，收在23152.61點，三大法人同步賣超，合計賣超304.15億元。其中，外資賣超245.93億元。

外資賣股、匯出下，台幣匯價在午後由升轉貶，最低觸及32.855元，出口商撿到機會進場拋匯，加上亞幣都在漲，央行不樂見台幣獨貶、不利匯價穩定，因此出手調節，使台幣收盤前1小時翻紅。合計台幣本週升值1.6分或0.05%，週線收紅。

匯銀人士指出，市場原本擔心川普對等關稅恐掀起全球貿易戰，推升通膨，如今看來可以先鬆一口氣，加上川普積極調停俄烏戰爭，如若停戰，戰後商機可期，在美元大幅回落下，有利非美貨幣走勢，也有助於台幣緩步走揚，然而，川普劍指台積電，若外資持續出走，也將打壓台幣走勢，基於市場不確定性高，預期台幣短線恐怕還是區間盤整走勢為主。

根據央行統計，美元指數今日大跌0.59%；主要亞幣全面走升，其中，日圓狂飆1.01%、韓元大漲0.62%、新幣勁揚0.46%、人民幣也大升0.27%，台幣僅升值0.1%，在亞幣中升幅殿後。

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