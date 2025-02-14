晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美對等關稅延後 亞幣連袂反彈 新台幣震盪收紅

2025/02/14 18:19

新台幣匯率震盪收紅。（資料照）新台幣匯率震盪收紅。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕川普對等關稅延後，加上俄烏停火有望，美元大舉回落下，主要亞幣連袂反攻，新台幣兌美元匯率早盤一度勁揚逾1角，惟川普劍指台積電，衝擊台股走勢，台幣匯價於午後翻黑，尾盤在出口商進場拋匯與央行進場調節穩住軍心下，最後收在32.77元、升值3.2分，成交量放大至15.95億美元。

美國總統川普13日簽署對等關稅備忘錄，但措施不會立即生效，川普關稅政策被外界認為高舉、輕放，美股應聲大漲，四大指數全數收紅。然而，川普重提要對晶片課關稅，並點名台灣搶走美國的晶片生意。台積電ADR大跌逾2%，並連動台股今日開低走低。

台股今日大跌246.80點，收在23152.61點，三大法人同步賣超，合計賣超304.15億元。其中，外資賣超245.93億元。

外資賣股、匯出下，台幣匯價在午後由升轉貶，最低觸及32.855元，出口商撿到機會進場拋匯，加上亞幣都在漲，央行不樂見台幣獨貶、不利匯價穩定，因此出手調節，使台幣收盤前1小時翻紅。合計台幣本週升值1.6分或0.05%，週線收紅。

匯銀人士指出，市場原本擔心川普對等關稅恐掀起全球貿易戰，推升通膨，如今看來可以先鬆一口氣，加上川普積極調停俄烏戰爭，如若停戰，戰後商機可期，在美元大幅回落下，有利非美貨幣走勢，也有助於台幣緩步走揚，然而，川普劍指台積電，若外資持續出走，也將打壓台幣走勢，基於市場不確定性高，預期台幣短線恐怕還是區間盤整走勢為主。

根據央行統計，美元指數今日大跌0.59%；主要亞幣全面走升，其中，日圓狂飆1.01%、韓元大漲0.62%、新幣勁揚0.46%、人民幣也大升0.27%，台幣僅升值0.1%，在亞幣中升幅殿後。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財