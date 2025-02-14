晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普前顧問：美關稅衝著中國 攸關經濟霸權之戰

2025/02/14 16:33

川普上任後陸續推出關稅措施。（路透）川普上任後陸續推出關稅措施。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統川普前經濟顧問摩爾（Stephen Moore）指出，中國是川普關稅措施的主要目標，對川普而言，關稅是對外經濟政策的「談判工具」，代表「全球經濟主導地位與霸權的爭奪戰」，而中國無法贏得這場關稅節節升高的遊戲，因為中國的經濟低迷。

他接受CNBC訪問說，「中國將感受這些關稅的效應，貿易戰對美中兩國都不好，但中國的疼痛閥值（pain threshold）比我們低許多」。

摩爾是川普2016年總統選戰時的高級經濟顧問，目前是華府具影響力的右派智庫「傳統基金會」的客座高級研究員。

摩爾也抨擊歐洲對中國的立場，表示「歐洲人、英國人與澳洲人將必須在美國與中國之間做出選擇」。他說，「我希望歐洲人對此有所了解，我們不容許中國掌管亞洲」。

經濟學家對升高的貿易緊張提出嚴峻警告，凱投宏觀分析師艾希沃斯（Paul Ashworth）說，川普最初的關稅行動「可能演變成極具毀滅性全球貿易戰的第一擊」。

摩爾也支持川普對墨西哥、加拿大及中國加徵關稅的動機，川普政府表示，此舉旨在阻止芬太尼與海洛因毒品進入美國。

他說，「如果川普真的能讓加拿大、墨西哥協助阻止這些致命毒品流入美國，對這些國家產品支付較多費用是值得的」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財