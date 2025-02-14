川普前顧問：美關稅衝著中國 攸關經濟霸權之戰

川普上任後陸續推出關稅措施。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統川普前經濟顧問摩爾（Stephen Moore）指出，中國是川普關稅措施的主要目標，對川普而言，關稅是對外經濟政策的「談判工具」，代表「全球經濟主導地位與霸權的爭奪戰」，而中國無法贏得這場關稅節節升高的遊戲，因為中國的經濟低迷。

他接受CNBC訪問說，「中國將感受這些關稅的效應，貿易戰對美中兩國都不好，但中國的疼痛閥值（pain threshold）比我們低許多」。

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摩爾是川普2016年總統選戰時的高級經濟顧問，目前是華府具影響力的右派智庫「傳統基金會」的客座高級研究員。

摩爾也抨擊歐洲對中國的立場，表示「歐洲人、英國人與澳洲人將必須在美國與中國之間做出選擇」。他說，「我希望歐洲人對此有所了解，我們不容許中國掌管亞洲」。

經濟學家對升高的貿易緊張提出嚴峻警告，凱投宏觀分析師艾希沃斯（Paul Ashworth）說，川普最初的關稅行動「可能演變成極具毀滅性全球貿易戰的第一擊」。

摩爾也支持川普對墨西哥、加拿大及中國加徵關稅的動機，川普政府表示，此舉旨在阻止芬太尼與海洛因毒品進入美國。

他說，「如果川普真的能讓加拿大、墨西哥協助阻止這些致命毒品流入美國，對這些國家產品支付較多費用是值得的」。

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