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TTQS北區評核委員林昱成遭爆「不良心理師」 勞動部暫停派案

2025/02/14 15:47

勞動部TTQS北區評核委員林昱成遭爆是「不良心理師」，勞動部暫停派案。（記者李靚慧攝）勞動部TTQS北區評核委員林昱成遭爆是「不良心理師」，勞動部暫停派案。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部提供辦訓單位申請評該、輔導、教育訓練等服務的「人才發展品質管理系統（Talent Quality-management System， TTQS）」，北區評核委員林昱成近日被檢舉為「不良心理師」，遭張老師暫停合作關係。勞動部今日表示，已先暫停派案，待爭議釐清後，再行評估是否續聘。

網紅錫蘭日前發布影片，深入探討心靈課程，更進一步向張老師基金會檢舉，指控其中一名講師林昱成，涉及不良心靈課程營利。有民眾查詢林昱成的經歷，發現他同時與學校、人力銀行、勞動部有合作。

勞動部今日表示，網紅錫蘭向張老師基金會檢舉的心理師林昱成，經查同時身兼勞動部人才發展品質管理系統（Talent Quality-management System， TTQS）北區評核委員。目前已先於系統註記暫停派案，待相關爭議查證後，再行評估是否對林昱成繼續派案或續聘。

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