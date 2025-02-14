名師解盤》蔡明翰：關注下週晶片關稅 可能會有波段低點出現

國泰證期顧問處協理蔡明翰。（業者提供）

國泰證期顧問處協理 蔡明翰

美國總統川普昨天簽署對等關稅的備忘錄，整體有提到，關稅目前不會立即實施，主要是給予相關受影響國家具有一定時間來談判，未來即將上任的美國商務部長也有提到，未來新關稅最快要在4月才會實施，時間點延後導致市場氛圍轉為相對樂觀，雖然說昨天公布的1月生產者物價指數PPI高於市場預期，市場認為說，目前關稅戰狀況下，未來通膨可能會持續升溫，下半年FED降息的期待，可能會持續落空，本來在通膨高漲的情況下，對股市本來是利空因子，因關稅延宕，美股昨天仍震盪走高，尤其是科技族群出現慶祝行情。

週五亞股也跟著震盪走高，只有台股相對弱勢，關鍵點是下周可能的晶片關稅可能性，雖然目前角度，台積電有持續釋出善意，包含宣布年中就會有美國第3廠開工典禮，在2027年到2028年左右，就有2奈米在美國量產，所以最先進製程也逐步進入到美國相關本土，另外市場也有傳出，英特爾將分割晶片部門，邀請台積電做共同營運，這塊也是台積電釋出善意比較重要的關鍵，只是這個訊息台積電目前沒有證實，剛提到，台積電釋出善意，加上對等關稅延後，下周晶片關稅也是有可能延宕，對股市來講就是比較正向氛圍，就股市角度，下週比較有利空可能，導致台積電股價持續弱勢，加權指數持續開低震盪走低，終場下跌246點，成交量微幅升溫至4000億左右。

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短時間指數可能還是延續弱勢整理格局，關鍵還是下周晶片關稅，要麼利空真的出現，見到低點，另外就是利空逐步鈍化，才有機會走高，目前角度來看，市場資金持續流向非電族群，其中包含原物料的鋼鐵、塑化、電線電纜還有橡膠，都有強勢格局，另外生技族群過往也是資金避風港，電子弱勢狀況下，生技也都維持相對強勢，對投資人來說，中長線要維持樂觀情緒，把握原則下週若晶片關稅真的出爐，導致股市出現大幅走低，很有可能就是波段最低點，可以趁機做大膽加碼，出爐之前資金可以小量在非電族群，順勢偏多操作。

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