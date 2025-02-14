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2利多金價將「爆炸性飆升」！華爾街大鱷警告：拋售黃金是巨大錯誤

2025/02/14 15:45

華爾街大鱷表示，通膨上升或經濟不穩定加劇，將使金價爆炸性飆升，警告拋售黃金是巨大錯誤。（彭博資料照） 華爾街大鱷表示，通膨上升或經濟不穩定加劇，將使金價爆炸性飆升，警告拋售黃金是巨大錯誤。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受美1月通膨年增率飆高，黃金一度爆跌觸及每盎司2864美元，不過，在慌忙性拋售後，金價迅速反彈回到2900美元之上，對於交易員狂賣黃金，華爾街大鱷希夫警告，「拋售黃金是1個巨大的錯誤」，因通膨上升對黃金「非常有利」，隨著實際利率下降，和經濟不穩定性加劇，金價將會爆炸性飆升。

外媒報導，經濟學家、知名黃金多頭SchiffGold董事長希夫（Peter Schiff）對通膨發出嚴厲警告，稱聯準會的應對措施不足，以致讓經濟面臨嚴重風險，並批評，交易員在週三美國通膨數據發佈後拋售黃金。

希夫在社交媒體平臺X上表示，在通膨超出預期的情況下，拋售黃金的下意識反應是錯誤的。他並詳細說明，通膨上升對黃金非常利好，降息是否推遲並不重要，重要的是聯準會升息失敗，隨著通膨上升，實際利率正在下降。

通膨正在以令人擔憂的速度加速，希夫指出，「即使你將過去3個月的CPI數據年化，通膨率也達到5%。通膨正在失控，而聯準會卻無動於衷，它害怕按下這個開關，因為擔心將引發另一場金融危機。」

希夫在另1個X帖子中預測：「2025年的通膨將遠高於2024年，但這並不是因為關稅，然而，民主黨人會將較高的通膨歸咎於關稅，民眾可能會相信他們。」

希夫警告說，通膨將產生比物價上漲更廣泛的後果，特別是影響利率和經濟穩定，「2025年的通膨率和包括抵押貸款利率在內的長期利率將高於2024年，這將產生的經濟拖累可能會導致在年底前官方承認衰退，而聯準會最擔心的停滯性通膨將成為現實。」

希夫強調，為即將到來的通膨做好準備，需要積累黃金。

在去年年底，希夫聲稱，黃金2024年的「爆炸性上漲」只是開始，預測即將到來的通膨和經濟動盪將推動黃金一場歷史性的反彈。

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