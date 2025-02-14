誰是2奈米王者？台積電N2與英特爾18A研究報告曝光了

英特爾及台積電展開先進製程爭霸戰。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為了逆轉營運困境，英特爾正押注18A製程，對標台積電2奈米製程，希望超越護國神山。根據研究單位發布報告顯示，英特爾18A 可以提供更高的性能，而台積電的 N2 可能提供更高的電晶體密度。

科技媒體《Tomshardware》報導，半導體研究機構TechInsights 和SemiWiki，發布英特爾和台積電此前在國際電子設備會議，披露有關即將推出的英特爾18A和台積電N2製程的關鍵細節。

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TechInsights 的分析顯示，台積電的 N2 製程在高密度 （HD） 標準單元電晶體密度具明顯優勢，遙遙領先三星和英特爾，英特爾排名第二，三星排名第三。

不過，這項數據僅限於高密度（HD）標準單元，在現代高性能處理器通常會使用高密度 （HD）、高性能（HP）和低功耗（LP）標準單元來混合，更不用提台積電的 FinFlex 和 NanoFlex 等技術。在目前尚不清楚英特爾和台積電在 HP 和 LP 標準單元之間的比較情況下，可以推測 N2 製程在電晶體密度部分具領先地位，差距則不像 HD 標準單元那麼大。

在性能方面，TechInsights認為，英特爾的18A將領先台積電的N2和三星的SF2（2奈米製程）。不過，這個結果因比較的方法而有所爭議。TechInsights 用以台積電的 N16FF 製程和三星的 14 奈米製程技術為基準，再加上兩家公司宣佈的節點到節點的效能提升來進行推測，所以這數字結果有待未來證明。

報導提及，英特爾聚焦製造高效能處理器，因此18A 製程可能更注重效能和功耗效率，而非 HD 電晶體密度。TechInsights 分析師指出，台積電近年來在功耗效率領域處於領先地位，至於英特爾18A還有待觀察。

然而，對尖端過程來說，良率是非常重要的課題。去年年底有消息透露，台積電2奈米試產成功，良率達60%。據供應鏈消息人士透露，台積電在新竹縣寶山工廠的試產結果好於預期。而英特爾18A良率曾傳出僅10%，TechInsights則說，兩個可靠消息來稱，該傳聞不是真的，實際的良率比傳聞好得多。

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