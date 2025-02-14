外資落跑？台幣升幅收斂 中午暫收32.8元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管台股受到川普擬修改晶片法而大跌逾200點，但川普「對等關稅」延後以及俄烏戰有望停火下，美元回落，亞幣齊揚，新台幣兌美元匯率一早勁揚逾1角，股匯表現脫鉤，惟台股跌勢擴大，外資熱錢匯出，台幣升幅逐漸收斂，中午暫時收在32.8元、升值0.2分，台北外匯經紀公司成交量5.44億美元。

美國總統川普13日簽署對等關稅備忘錄，但措施不會立即生效，繼加、墨關稅生效日前大轉彎後，川普關稅政策被外界認為雷聲大、雨點小，美股應聲大漲，四大指數全數收紅。

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然而，川普重提要對晶片課關稅，並點名台灣搶走美國的晶片生意。台積電ADR大跌逾2%，並連動台股今日開低走低。

新台幣匯價則受到美元回落一開盤即升破32.8元信心關卡，最高升抵32.695元，惟台積電關稅威脅嚇跑外資，隨台股跌點擴大，新台幣匯價一度由升轉貶，午後恐再度豬羊變色。

觀察主要亞幣，日圓、人民幣紛紛出現反彈走勢，日圓由前一日的154.796兑1美元，勁揚至152.446，目前在152.8附近。人民幣昨日升破7.3兑1美元關卡後，今日最高升抵7.275。

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