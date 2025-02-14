晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

力抗川普亂流！5檔非投等債ETF全數正報酬 這檔票息率逾8％最佳

2025/02/14 09:36

力抗川普亂流！5檔非投等債ETF全數正報酬，這檔票息率逾8%最佳（資料照）力抗川普亂流！5檔非投等債ETF全數正報酬，這檔票息率逾8%最佳（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普上任引發市場亂流四起，加上市場對降息預期收斂，避險需求增溫，債券ETF成為投資人抗震的理財之一，而市場上5檔非投等債ETF也成為愛息族最佳選擇，觀察這5檔ETF自川普就任以來含息都是維持正報酬，表現相對抗跌，進一步分析其中平均票息率以00953B的8.147%最高。

市場法人表示，資產品質佳，並且能提供收益的債券ETF仍持續吸引訴求穩健配置的資金流入，非投等債存續期間短，受利率影響程度低，且當前經濟展望依舊穩健，有利於非投等企業基本面持堅，進一步降低其風險，更突顯出非投等債高債息與低存續期間之優勢，投資人可把握相關債券ETF投資契機。

目前市場上共有5檔非投等債ETF，分別是00953B群益優選非投等債、00945B凱基美國非投等債、00741B富邦全球非投等債、00727B國泰優選非投等債、00710B復華彭博非投等債。

觀察這5檔非投等債ETF自川普就任以來含息都是維持正報酬，表現相對抗跌，進一步分析其中平均票息率以00953B的8.147%最高，00945B的7.98%表現次之；規模增減部分009532B規模最大來到240億也是今年來增加最多，00945B表現次之。

再從交投情況的日均量來看，00953B以6.6萬張最交投熱絡，00945B表現次之；整體而言，00953B堪稱是非投等債ETF中的人氣王，且票息率高於其他非投等債，是愛息族的最佳選擇。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財