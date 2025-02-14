力抗川普亂流！5檔非投等債ETF全數正報酬，這檔票息率逾8%最佳（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普上任引發市場亂流四起，加上市場對降息預期收斂，避險需求增溫，債券ETF成為投資人抗震的理財之一，而市場上5檔非投等債ETF也成為愛息族最佳選擇，觀察這5檔ETF自川普就任以來含息都是維持正報酬，表現相對抗跌，進一步分析其中平均票息率以00953B的8.147%最高。

市場法人表示，資產品質佳，並且能提供收益的債券ETF仍持續吸引訴求穩健配置的資金流入，非投等債存續期間短，受利率影響程度低，且當前經濟展望依舊穩健，有利於非投等企業基本面持堅，進一步降低其風險，更突顯出非投等債高債息與低存續期間之優勢，投資人可把握相關債券ETF投資契機。

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目前市場上共有5檔非投等債ETF，分別是00953B群益優選非投等債、00945B凱基美國非投等債、00741B富邦全球非投等債、00727B國泰優選非投等債、00710B復華彭博非投等債。

觀察這5檔非投等債ETF自川普就任以來含息都是維持正報酬，表現相對抗跌，進一步分析其中平均票息率以00953B的8.147%最高，00945B的7.98%表現次之；規模增減部分009532B規模最大來到240億也是今年來增加最多，00945B表現次之。

再從交投情況的日均量來看，00953B以6.6萬張最交投熱絡，00945B表現次之；整體而言，00953B堪稱是非投等債ETF中的人氣王，且票息率高於其他非投等債，是愛息族的最佳選擇。

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