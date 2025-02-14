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Google將墨西哥灣更名「美洲灣」 網友負評遭刪、評論功能也關閉

2025/02/14 14:39

Google把墨西哥灣更名為「美洲灣」。（擷取自網路）Google把墨西哥灣更名為「美洲灣」。（擷取自網路）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為了遵守美國總統川普的行政命令，蘋果（Apple）和Google均在自家APP地圖（Apple Maps）上，將「墨西哥灣」（Gulf of Mexico）更名為「美洲灣」（Gulf of America），被爆出因用戶惡評如潮，Google已關閉對「美洲灣」的評論功能，並刪除一些負面評論。

《BBC》報導，川普下令在官方政府文件中，將「墨西哥灣」更改為「美洲灣」，Google在週三也更新了該地區的名稱，但現在點擊Google地圖上的海灣標籤，就會出現一條提示，「發布功能目前已關閉」。

此外，Google也似乎刪更名後用戶所留下的一些負面評論。據報導，社交媒體上的用戶聲稱，高達數百條的1星評論已被刪除，並指責Google「審查」。

Google對此做法進行辯護。Google稱，在預計會出現大量與該地點無關或非用戶真實體驗的評論時，我們會定期對某些地點採取保護措施。

墨西哥總統墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）在1月底寫給Google一封信，要求不要重新命名墨西哥灣。但Google表示，「墨西哥灣」在墨西哥將保持不變，至於世界其他地區將在其當前名稱旁邊用括號添加「美洲灣」。墨西哥還暗示，將可能就更名問題起訴Google。

對於Google關閉地點評論、並刪除1星評論的做法，引發批評者前往蘋果應用商店中對Google地圖發表「負評」，其中一些人稱，該應用程式及其標籤「事實不準確」。

除了Google，蘋果也針對美國用戶，在蘋果地圖上將墨西哥灣更名「美洲灣」。今年1月，Meta宣布將放棄美國事實查核人員和一些全球內容政策，隨後Google、亞馬遜等眾多美國公司也加入行列，縮減了多元化招募目標。

《BBC》指出，大型科技公司及其高層被指控，試圖透過有爭議的政策調整「討好」川普政府。

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