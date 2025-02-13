金管會今召開VASP專法草案座談 拼6月底前送政院

金管會今召開虛擬資產及交易業務事業（VASP）專法草案座談會。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕金管會今召開虛擬資產及交易業務事業（VASP）專法草案座談會，廣邀專家學者、VASP公會及中央銀行等相關單位與會，共同研商虛擬資產服務法草案。金管會預計於3月辦理法規預告後，持續與各界進行溝通，並於6月底前將專法草案陳報行政院。

為健全虛擬資產業務經營與發展，強化虛擬資產服務及市場管理，並保障虛擬資產交易人權益，金管會於1月委外研究訂定虛擬資產管理專法的可行性，經持續與研究團隊溝通，並參考外國法例及兼顧產業實際狀況研修條文，金管會已研議虛擬資產服務法草案，並於13日召開座談會，共商虛擬資產服務法草案。

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金管會表示，會中主要針對穩定幣發行和業者監管進行意見交換，包含新增虛擬資產服務種類、許可制度、資本額、營業保證金及人員資格條件等。

金管證期局副局長高晶萍會指出，專法將針對VASP業者的資本額和營業保證金另行規定數額，這也是業者較關切的議題，並提到希望進行「差異化管理」，由於虛擬資產服務商有業別的不同，業者希望依據規模和經營業務的風險程度來衡量，後續將再參考VASP公會與業者意見，並兼顧監理需求，訂定出最適標準。

金管會表示，本次座談會各界提供的寶貴意見將作為法規制定之參考，今日對外傾聽意見只是開始，金管會預計於114年3月辦理法規預告後，仍將持續與各界進行溝通，於充分蒐集建議並調整後，於114年6月底前將專法草案陳報行政院。

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