3年稅收超徵逾兆 財部：減少舉借及債務還本共7805億

財政部表示，110年度至112年度中央政府共減少舉借3845億元、還債3960億元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部表示，配合國家發展需要，妥適運用財政政策維繫經濟穩定成長，藉由經濟成長帶動稅收增長，2021年至2023年度總決算稅課收入優於預期合計1兆188億元，各該年度合計減少舉債3845億元、執行債務還本3960億元，另編列疫後振興預算（含普發現金）3799億元。財政部表示，各年度總決算歲入扣除歲出及債務還本後數額累計至歲計賸餘，供未來年度施政融資財源，以相對減少債務舉借。

財政部說明，媒體報導3年超徵1.3兆餘元只還3千多億元，主要考量各該年度減少舉借及累計至歲計賸餘等因素，2021年至2023年度，除執行債務還本3960億元，還減少舉債3845億元。

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另，近年配合國家基礎建設及因應地緣政治風險，維護國家安全及因應肺炎疫情等需要，採行擴張性財政政策，其中新式戰機採購、肺炎紓困特別預算及疫後強化經濟與社會靭性及全民共享經濟成果特別預算分別移用歲計賸餘150億、300億及3799億元。

財政部表示，2024年中央政府總預算稅收實徵數超過預算數3757億元部分，已優先用於減少舉債，2024年度原編列債務舉借1571億元未舉借，執行債務還本預算數及依公債法規定增加還本，合計1358億元；歲入歲出賸餘扣除債務還本後的收支賸餘，將累計至歲計賸餘，待審計部2025年7月底審定後方得確定。財政部表示，有關歲計賸餘之運用，應循預算程序納編預算，並經立法院審議、總統公布後由行政機關據以執行，受立法院及審計機關審核監督。

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