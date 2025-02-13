美國1月CPI連4月上升 川普把責任甩給拜登

美國1月通膨年增率3%，為連續4個月上升，總統川普把責任甩給前總統拜登。圖為去年11月13日拜登在白宮橢圓形辦公室接待在總統大選中勝出的川普。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕綜合《彭博》、《路透》報導，美國聯準會（Fed）主席鮑爾12日在國會舉行的聽證會表示，儘管Fed在馴服通膨方面已有很大進展，但可能要比原先所想的更久時間維持高利率，因最新數據顯示，美國1月消費者物價指數（CPI）增幅高於預期，加上川普政府的政策帶來不確定性。不過，川普發文將1月CPI升溫歸咎於拜登政府。

鮑爾在聯邦眾議院金融服務委員會的聽證會上指出，「我想我們已接近目標，但還沒有達到設定的通膨，因此我希望暫時保持政策的限制性」，這番談話暗示在可預見的未來，基準利率仍將維持高水準。目前美國基準利率介於4.25%至4.5%之間。

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美國1月CPI年增率3%，為連續4個月上升，月增率0.5%，分別高於市場預期的2.9%、0.3% 增幅；剔除食品和能源成本的核心CPI年增3.3%，月增0.4%，為去年3月以來最大增幅，分別高於市場預期的3.1%、0.3%。

鮑爾坦承，CPI數據幾乎高於所有預期，但也警告不要過度反應，強調一個月的壞數據不應被視為通膨進展正在逆轉的信號，並指Fed設定2%通膨目標，是以個人消費支出價格指數（PCE）為根據，該指數通膨會比CPI低一些。

美國1月PCE指數將在28日公布，但該指數的關鍵組成之一、衡量產業供應成本的生產者物價指數（PPI）將在13日公布。PCE指數一直高於Fed通膨目標約0.5個百分點，最近幾個月該指數的進展也陷入停滯。

在1月CPI數據公布後，市場預期Fed要等到9月以後才會降息，且今年只會降息1次，低於先前預測的2次。

令Fed打擊通膨工作更加複雜的是，川普政府對主要貿易夥伴徵收關稅、給企業減稅、限制移民和解除監管的政策，可能改變美國經濟的走向。鮑爾指出，評論國會或政府執行的政策並非Fed的職掌，但新政策確實可能改變Fed的利率政策。

川普在去年競選總統過程中，強調將壓低通膨列為優先工作，成為他勝選的重要原因。針對美國1月CPI升溫，且為連續４個月上升，川普將一切責任歸咎於拜登，他在自家社群媒體「真實社群」發文說：「拜登讓通膨升高。」

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