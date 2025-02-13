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台中新光三越氣爆封館停業 勞動部：工資應照給不得要求勞工請假

2025/02/13 18:56

台中新光三越發生氣爆事件。（民眾提供）台中新光三越發生氣爆事件。（民眾提供）

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〔記者李靚慧／台北報導〕台中新光三越發生氣爆已宣布封館停業，勞動部晚間指出，百貨業作業的員工類型較多，不同類型勞工都需遵守《勞動基準法》的給薪、加班、調動原則。例如新光三越自行僱用的員工，百貨停業期間工資應照給，也不能要求勞工請假。

勞動部晚間針對新光三越氣爆，可能影響的勞工權益釋疑，勞動部表示，因為新光三越屬百貨業，在其中工作的員工類型較多，對於員工權益的確保，也有不同重點。

首先，若是「新光三越自行僱用的員工」，因勞動部已派勞動檢查員進行瞭解，若確定要求停工，依「職業安全衛生法」第36條規定，在停工期間，勞工的工資應照給，新光三越不得要求勞工請假。

因百貨內部受損嚴重，若新光三越要求勞工進行善後，也應依約給付工資，如員工必須加班，應依法給付加班費，並須注意給予勞工適當的休息。

除了新光三越自行聘僱的員工外，有更大部分的勞工屬於「櫃姐」、「清潔人員」、「保全」、「美食街」等，「工作地點」在新光三越，但雇主並非新光三越的員工，勞動部提醒，這些因受停業影響而無法在原地點繼續工作的勞工，雇主應將員工安置至其他適當工作，並應遵守《勞動基準法》有關調動工作的原則。

例如，調動後的工作是該勞工所能勝任、不能對勞動條件有不利變更、雇主不能擅自扣薪，若調動地點過遠，應提供必要協助；同樣也不得要求勞工自己請假。

勞動部提醒，如果因雇主處理不當衍生勞資爭議，勞工除可向勞動部1955專線申訴，也可就近向台中市政府勞工局申訴，將盡速協助處理。

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