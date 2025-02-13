力積電去年虧損年增逾3倍 今年力拼轉型

力積電去年稅後虧損67.77億元。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠力積電（6770）今日召開線上法說會，去年第四季虧損已收斂，每股稅後虧損0.37元，全年稅後虧損則為67.77億元，虧損年增3.12倍，每股稅後虧損1.64元，持續第二年虧損，並創掛牌以來虧損幅最高。

針對今年展望，力積電表示，今年營運策略聚焦努力轉型，進行新產品布局、尋求去中化的國際客戶訂單商機，電源管理晶片（PMIC）需求最為明顯，整體而言，希望對營運改善有助益，但具體營運數字則無法明確回答。

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力積電董事長黃崇仁今缺席線上法說會，公司指出，黃崇仁因出國去會見法國總統馬克宏及印度總理莫迪（Narendra Modi），他們希望能借助台灣的力量，厚植國家在AI時代的技術實力。

力積電總經理朱憲國指出，力積電已完成應用在AI領域的Wafer-on-Wafer 3D堆疊技術的開發，並獲國際大廠採用及試產。2.5D的Silicon Interposer（矽中介層）也將成為公司獲利成長的主要動能，3D AI Foundry的代工業務會放在銅鑼廠，也會進一步增加資本支出、擴大產能，以因應未来AI相關應用的爆發性市場需求。

此外，力積電也布局氮化鎵及氧化物半導體。

力積電2024年第四季營收111.31億元，季減4.46％、年減0.27％，稅後虧損15.01億元，季減47.85％、年減28.97％，每股稅後虧損0.37元。2024年合併營收447.25億元、年增1.6％，稅後虧損67.77億元、年增達3.12倍，每股稅後虧損1.64元。

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