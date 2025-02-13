勤業眾信:台灣AI發展有5挑戰 「EXPLORER」AI框架助企業掌握轉型

勤業眾信提出「EXPLORER」框架，共八大階段，提供系統化的 AI 推動策略，幫助企業推動創新。（業者提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕勤業眾信聯合會計師事務所今（13）舉辦「2025 Deloitte Future Talk- 鏈結創新 驅動未來」高峰會，發布《2025 CxO 前瞻展望—AI 價值實踐 企業決勝關鍵》報告，深入剖析 AI 以驚人速度席捲全球，各國科技巨擘競相投入龐大資源，加速技術發展與應用。為協助企業應對 AI 轉型挑戰，勤業眾信提出「EXPLORER」框架，共八大階段，提供系統化的 AI 推動策略，幫助企業推動創新。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢表示，台灣憑藉先進的半導體技術與完整產業供應鏈，持續展現穩健的經濟成長動能，而AI需求強勁帶動全球科技競爭升級，台灣更展現堅實實力。

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但台灣企業正面臨算力需求攀升、數據治理挑戰、法規適應壓力及AI人才培養等多重考驗。政府與企業應攜手合作，從政策、法規、人才、算力及創新等層面著手，加速推動AI產業化。

勤業眾信永續長暨市場發展營運長姚勝雄也說，AI 的崛起並非偶然，更成為「國家競爭力、企業領導力與產業創新力」交織的核心戰略資產。因此，勤業眾信發布《2025 CxO 前瞻展望—AI 價值實踐 企業決勝關鍵》報告，協助企業有序推動 AI 實踐。

台灣AI 產業擴展與競爭力有數據品質、算力成本、法規監管、人才短缺、資源有限等五大挑戰， 勤業眾信提出「EXPLORER」AI發展八大步驟理論框架，從建立基礎（Establish）、探索潛能（Explore）、試驗創新（Pilot）、發揮專業（Leverage），到營運精進（Operate）、實現價值（Realize），最終實現AI驅動的賦能成長（Empower）與重塑未來（Reimagine），能協助企業掌握AI轉型的關鍵路徑。

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