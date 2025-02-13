台新金李鎮宇：美國內閣五派系 台灣經貿談判的危機與挑戰

台新金控首席經濟學家李鎮宇指出，根據美國外交政策與歷史學家Hal Brands研判，川普現在內閣閣員可分為五派思維，台灣經貿談判須善用整合。

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歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台新金控首席經濟學家李鎮宇指出，根據美國外交政策與歷史學家Hal Brands研判，川普現在內閣閣員可分為五派思維。分別是全球鷹派（Global Hawks），全面壓制新軸心國的擴張、亞洲優先派（Asia Firsters），主張把外交重心從歐洲與中東移轉到亞洲，壓制中國的崛起、經濟民族主義者（Economic Nationalists），認為應以商業談判、關稅為手段，全面推動公平貿易，並吸引外資、MAGA強硬派（MAGA Hard-liners），則將領土擴張列為第一優先、回家吧美國派（Come Home America），回歸美國本土，閉關自守。

李鎮宇說，事實上，不論是全球鷹派的國務卿魯比歐（Rubio）、國安顧問瓦爾茲（Waltz），或是亞洲優先派的國防部次長柯博吉（Colby），他們都首重對中國與其同盟在全球或亞洲的壓制，這對維護台海安全都是一大加分，所以應該「拉一、交二」，要將這兩派引以為盟友。

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MAGA強硬派（MAGA Hard-liners），如白宮副幕僚長米勒（Miller）等，對於美國鄰國產生極大的壓力，但這些人對川普是有強大影響力，不需與之對抗，反而應該要與其政策產生共鳴。例如敦請協助巴拿馬與台灣復交，即使巴拿馬運河沒辦法回到美國手中，與台灣復交也會壓制中國在巴拿馬的活動。所以說「撫四」就是要能提出與其政策共鳴的建議。

回家吧美國派（Come Home America）則是美國立國以來，習慣閉關自守的歷史因素，幾乎所有川普閣員身上，或多或少都有此風格。這是美國的歷史因素，非美國人其實很難理解箇中道理。所以只要表達同理即可，不需要去跟這樣的情懷做遊說或爭辯，畢竟現在的美國國際地位與建國初期天差地遠，即使真的心懷此理的人，也知道要完全閉關毫無可能，所以說要「同理五」。

李鎮宇認為，重點應該放在「談三」，聚焦在與經濟民族主義者，如財政部長班森特（Bessent）、商務部長盧特尼克（Lutnick）談判。他們不僅掌握了美國的貿易政策，還影響美台經濟合作的具體內容。這群人並非像全球鷹派或亞洲優先派那樣聚焦於戰略安全問題，而是更關注美國自身的經濟利益，特別是如何透過關稅與貿易壁壘來確保美國企業的優勢。因此，與他們談判時，必須從「利益交換」的角度切入，強調台美經濟合作如何能讓美國企業受益，並創造「公平交易」的雙贏局面。

台灣應該針對美國關心的半導體供應鏈、高科技安全、甚至美國利率、匯率等等，主動提出具體的相關合作計畫，尤其是針對中國製造席捲而來的四大產業-----太陽能板、電動車、電池、半導體成熟製程，政府如何引領台廠與美國製造業合作，而不是被動被中國廠商吞噬。台灣應該強調，與台灣合作不僅能確保美國供應鏈的安全，還能讓美國企業更具競爭力，這樣才能打動相關官員，讓他們願意推動對台有利的經濟政策。

而「對等關稅」也將是談判重點。經濟民族主義者強調「公平交易」，但實際上，美國對外的經貿談判往往是要求對方單方面讓步。台灣應該藉此機會強調，若美國希望維持公平貿易，就應該在對台關稅問題上提供優惠，例如降低某些關鍵產業的關稅，這樣的策略可以讓談判更具吸引力，讓美方覺得台灣不是單純尋求庇護，而是能夠提供實質價值的經貿夥伴。

面對美國內部五種不同的外交政策思維，我們在與美國談判時需謹慎考量各派系的立場與利益。採取「拉一、交二、談三、撫四、同理五」的策略：與全球鷹派和亞洲優先派建立緊密聯繫，與經濟民族主義者進行深入對話，提出台美經濟合作計畫，對於MAGA強硬派，尋求政策共鳴。最後，對於「回家吧美國派」，表達理解其情懷。透過這種全方位的策略，台灣能夠在複雜的美國政治環境中尋求最大利益，確保自身安全與繁榮。

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