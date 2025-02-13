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BMW 2系列Coupé和M2雙門跑車登台 手排車型限量30輛

2025/02/13 18:14

BMW總代理汎德今天發表全新BMW 2 系列Coupé 雙門跑車。（汎德提供）BMW總代理汎德今天發表全新BMW 2 系列Coupé 雙門跑車。（汎德提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕BMW總代理汎德今天發表全新BMW 2 系列Coupé 雙門跑車，全車系導入 BMW 220i M Sport 與 BMW M240i xDrive 兩款車型，建議售價212萬元起，點燃豪華車市買氣。

全新的BMW M2也同步亮相，除了搭載 M Steptronic 運動化八速手自排變速箱版本外，汎德更限量引進30輛的經典 BMW M2六速手排車型，讓駕駛體驗純正 M Power 的極致操駕樂趣，建議售價375萬元起。

汎德表示，全新的BMW 2系列 Coupé 雙門跑車導入最新的 BMW Operating System 8.5，並搭載 AR 擴增實境導航功能，全車系標配360度環景輔助攝影、BMW手機數位鑰匙、手機無線充電裝置與智慧 Comfort Access 免鑰匙系統。

BMW 220i M Sport 搭載BMW TwinPower Turbo直列四缸引擎，搭配Steptronic運動化8速手自排變速箱，可輸出184匹最大馬力與300牛頓米最大扭力，0-100 km/h加速僅需7.5秒。

M240i xDrive車型搭載BMW經典的3.0升M TwinPower Turbo渦輪增壓直列六缸引擎，具備374匹最大馬力與500牛頓米最大扭力，0-100 km/h加速更僅需4.3秒。

BMW M2雙門跑車更推出8種嶄新的獨特外觀車漆選擇，包括4款標準及銀粉塗裝，並加碼提供BMW Individual客製化車色，讓每位M2車主都能展現獨一無二的車色選擇。

同時搭載BMW經典的3.0升 M TwinPower Turbo直列六缸引擎，搭配M Steptronic運動化八速手自排變速箱，可榨出最大馬力高達480匹馬力，大幅增加了20匹，最大扭力600牛頓米，也較改款前增加了50牛頓米，0-100km/h加速僅需4秒即可輕鬆完成。

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