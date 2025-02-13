日月光估今年先進封測營收年增10億美元 貢獻10％成長率

日月光投控營運長吳田玉預期，今年先進封測營收可年增10億美元。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕封測龍頭廠日月光投控（3711）今天召開法說會，受惠AI需求帶動，營運長吳田玉預期，今年封測事業成長速度可優於邏輯半導體市場，先進封測營收可年增10億美元，貢獻封測事業10%成長率，一般封測業務則可成長約6%至9%的中高個位數。不過，受傳統淡季影響，今年第一季營運將下滑。

展望2025年，吳田玉指出，受惠先進封裝及測試業務強勁發展動能，日月光投控半導體封測事業成長速度將超越邏輯半導體市場，先進封測營收可年增10億美元，貢獻封測事業10%成長率，一般封測業務則成長中高個位數、約6%至9%，為了達到成長目標，公司會持續擴大對研發、人力資本、先進產能和智慧工廠建設的投資。

請繼續往下閱讀...

展望今年第一季，進入傳統淡季，日月光投控財務長董宏思預估，第一季封測及材料營收約季減中位數百分比（約5%），封測毛利率小幅季減約1個百分點 ，電子代工服務（EMS）業績估小幅年減。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法