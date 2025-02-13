晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

日月光估今年先進封測營收年增10億美元 貢獻10％成長率

2025/02/13 17:47

日月光投控營運長吳田玉預期，今年先進封測營收可年增10億美元。（資料照）日月光投控營運長吳田玉預期，今年先進封測營收可年增10億美元。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕封測龍頭廠日月光投控（3711）今天召開法說會，受惠AI需求帶動，營運長吳田玉預期，今年封測事業成長速度可優於邏輯半導體市場，先進封測營收可年增10億美元，貢獻封測事業10%成長率，一般封測業務則可成長約6%至9%的中高個位數。不過，受傳統淡季影響，今年第一季營運將下滑。

展望2025年，吳田玉指出，受惠先進封裝及測試業務強勁發展動能，日月光投控半導體封測事業成長速度將超越邏輯半導體市場，先進封測營收可年增10億美元，貢獻封測事業10%成長率，一般封測業務則成長中高個位數、約6%至9%，為了達到成長目標，公司會持續擴大對研發、人力資本、先進產能和智慧工廠建設的投資。

展望今年第一季，進入傳統淡季，日月光投控財務長董宏思預估，第一季封測及材料營收約季減中位數百分比（約5%），封測毛利率小幅季減約1個百分點 ，電子代工服務（EMS）業績估小幅年減。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財