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日月光上季EPS為2.15元 全年7.52元

2025/02/13 16:37

日月光控投控營運長吳田玉。（資料照）日月光控投控營運長吳田玉。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕封測龍頭廠日月光投控（3711）今天召開法說會並公布財報，單季稅後盈餘93.12億元，季減4%、年減1%，每股稅後盈餘2.15元，全年每股稅後盈餘7.52元，較2023年的7.39元為佳。

日月光控投控營運長吳田玉表示，去年先進封裝測試營收超過6億美元，年增1.4倍，占集團封測事業營收比重6%。資本支出面，全年機器設備資本支出19億美元，年增10億美元，主要投資先進封裝及測試。

受惠先進封裝成長，日月光投控去年第四季合併營收1622.64億元，季增1.3%、年增1%，毛利率16.4%，季減0.1個百分點、年增0.4個百分點，營業利益率6.9%，季減0.3個百分點、年減0.5個百分點，稅後盈餘93.12億元，季減4%、年減1%，每股稅後盈餘2.15元。

日月光投控合併營收5954.1億元、年增2.3%，毛利率16.3%、年增0.5個百分點，營業利益率6.6%、年減0.3個百分點，稅後盈餘324.83億元、年增2%，每股稅後盈餘7.52元。

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