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5/1囤房稅2.0首度開徵 22縣市單一自住適用1％稅率基準出爐

2025/02/13 15:56

今年5月「囤房稅2.0」首度開徵，全國單一自住房屋一定金額以下可適用稅率1%。（記者鄭琪芳攝）今年5月「囤房稅2.0」首度開徵，全國單一自住房屋一定金額以下可適用稅率1%。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今年5月「囤房稅2.0」首度開徵，全國單一自住房屋一定金額以下可適用稅率1%。全國22縣市已陸續公告適用1%稅率基準，台北市為房屋現值284.2萬元以下，其餘五都及新竹縣市為148萬元至235萬元。財政部估計，全國約312.5萬戶單一自住房屋減稅，僅2.6萬戶不適用，減稅利益約23.6億元。

根據「囤房稅2.0」方案，住家用房屋改採全國歸戶，非自住稅率由1.5%至3.6%，調高為2%至4.8%，但單一自住（本人、配偶及未成年子女全國僅持有1戶）房屋現值一定金額以下，適用稅率由1.2%降至1%。

財政部表示，單一自住按房屋現值由高至低排序，直轄市及新竹縣市取第1%戶，其他縣市取第0.3%戶，以低於該房屋現值的最大值為基準。

今年5月「囤房稅2.0」首度開徵，各縣市已陸續公告114年期單一自住房屋現值基準，六都中，台北市為284.2萬元以下，新北市235.05萬元，高雄市217.98萬元，桃園市177.74萬元，台南市152.69萬元，台中市148.14萬元。

六都以外，宜蘭縣249.68萬元最高，澎湖縣205.1萬元次之，雲林縣189.29萬元排第3；新竹市187.83萬元、新竹縣182.91萬元、嘉義市182.31萬元。另外，金門縣77.69萬元、連江縣103.88萬元、基隆市120.02萬元較低。

「囤房稅2.0」今年5月首度開徵，財政部提醒，新制就自住住家用房屋增訂「辦竣戶籍登記」要件，符合自住房屋者應於3月24日以前辦竣戶籍登記，才能適用自住房屋稅率，尚未辦竣戶籍登記者，各稽徵機關已陸續寄發輔導通知書。

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