廠務工程廠聚賢研發：今年營收與獲利拚年成長兩位數

聚賢研發董事長曾國強。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕聚賢研發（7631）以半導體特殊氣體二次配廠務工程為主，預計將於2025年3月中旬於創新板其他電子產業類股掛牌上市，2024年營收為8.51億元，年成長超過2成，公司預期2025年半導體先進製程及先進封裝需求仍將維持強勁表現，二次配廠務工程將延續成長動能，預期今年營收與獲利將拚年增兩位數。

聚賢研發董事長曾國強表示，台灣半導體佔全球競爭優勢，但因全球氣候變遷、少子化問題，願意投入的人力越來越少，客戶產能佈建都要求供應商人力，因此，廠務工程也面臨危機，聚賢研發沒有像同業選擇上櫃，而是希望投入研發，優化工程施作效率等技術，走一條凸顯台灣創新產業之路。

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晶圓代工龍頭廠是聚賢研發主要客戶，約佔營收比重6到7成之多，配合客戶需求，聚賢研發已從台灣派人赴美國服務客戶，另去年成立海外子公司，日本業績貢獻會在下半年，新加坡正洽談訂單中，德國已超前部數也承接若確定可望今年底開始挹注。目前訂單等待認列約11億元。

聚賢研發成立於2018年，聚焦於半導體特殊氣體二次配廠務工程及相關技術的設備與服務，並延伸到水、電、氣、化等廠務端製程管路，客戶群涵蓋半導體、光電、醫療、太陽能、電子級化工廠及國內外製程設備等產業。

聚賢研發2024年第一季因認列非經常性賠償損失影響，每股盈餘1.51元，前三季累計每股盈餘為3.52元。若以現階段產業概況及在手訂單觀察，2025年營收可望雙位數成長，且獲利應可超越前一年度。聚賢研發主要施工項目特殊氣體施工門檻較高，搭配自主研發設備與各式夾治具、輔具及高效工序安排，提高工程周轉率，使得毛利率為同業之冠，居國內氣體二次配廠務工程同業領先地位。

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