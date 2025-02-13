名師解盤》容逸燊：俄烏停火有望受惠 鋼鐵類股強勢

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊

台北股市今天反彈109點，仍然是3700億不到4000億的量能，這2天半導體相對弱勢，指數區間震盪，台積電董事會暫時沒有對美國關稅做出進一步的表態，重點在於下週，川普晶片關稅若實施，對台積電造成的影響，現在也可能讓台積電和英特爾共同組成合資公司，對於台積電來說，把技術移轉到美國，並沒有多大好處，所以對台積電還是以拖待變，等待川普任期結束。

盤面重點集中到鋼鐵類股，以及低檔開始翻揚的低基期類股，川普昨天和普廷通話後，應該可以確認俄烏戰爭能在近期結束，前一波鋼鐵類股上漲，是反映美國鋼鐵以及金屬相關25%關稅，這次俄烏戰爭結束後，將對鋼鐵有些重建需求，所以我們看到，在鋼鐵類股的指標2002中鋼漲幅超過8%，2014中鴻、2038海光以及2028威致、2007燁興都拉出漲停，也非常多股票今天漲幅在半根漲停板以上，所以看起來資金往去年比較沒有漲到，低基期的族群為主，另外記憶體部分，受美國半導體記憶體白名單影響，中國IC設計廠暫時面臨斷貨窘境，所以可能會找台廠IC設計去做支援，甚至直接向台廠的記憶體模組廠去直接購入，所以看到記憶體類股，今天南亞科、華邦電都漲停，8299群聯、3006晶豪科以及4967十銓，漲幅都接近5個百分點。

請繼續往下閱讀...

另外被動元件也有所表現，包含3663鑫科漲幅破6%，2327國巨和2492華新科漲幅接近3%，很明顯今年AI運算，本來雲端服務為主，轉移到終端運用，包含AI PC、機器人、工具機和工業電腦部分，都會是今年重心之一，緊接著3月還有工具機展將要展開，後續要持續留意，工具機相關個股，包含上銀、大銀微系統，以及全球傳動等領導品牌，所以接下來台股面臨的關卡，就是下周的晶片法案，昨天通膨雖然意外地升溫，但川普表示，今年希望還是降息，刺激美國經濟。俄烏戰爭如果結束，通膨壓力也會減輕不少，台積電面臨的晶片法案挑戰，如果順利解決後，台股又可以重回多方角度，近期資金很明顯進入到過去沒有漲到的族群，大家可以多加把握。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法